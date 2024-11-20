Σε τεχνικό λάθος αποδίδει μεσιτική εταιρεία την ανάρτηση αγγελίας για πώληση ακινήτου στην Ακρόπολη. Σε επικοινωνία που είχε το skai.gr με την εν λόγω μεσιτική, εκρόσωπός της ανέφερε πως η δημοσίευση της συγκεκριμένης αγγελίας, η οποία ανέφερε ότι μονοκατοικία επί της οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου είναι προς πώληση, οφειλόταν σε σφάλμα στο διαχειριστικό της σύστημα, διαψεύδοντας έτσι κατηγορηματικά ότι έχει δοθεί εντολή να πουληθεί.

Η αγγελία ήταν αναρτημένη, τουλάχιστον μέχρι νωρίτερα σήμερα Τετάρτη, σε εγνωσμένου κύρους ιστοσελίδες της Ελλάδας και του εξωτερικού όπως στο «jamesedition.com» και στο site της «Metro One Real Estate». Ωστόσο, η συγκεκριμένη καταχώρηση έχει πλέον αποσυρθεί.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, μέλη της ιδιοκτήτριας οικογένειας ανέφεραν ότι αξιολογούν αν θα καταθέσουν αγωγή κατά των μεσιτικών γραφείων, για τα οποία τόνισαν πως έδρασαν «αυτοβούλως». Παράλληλα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση εξηγούν ότι οι φωτογραφίες του ακινήτου που δημοσιεύθηκαν στις προαναφερθείσες αναρτήσεις είναι παλαιότερες.

Η τιμή με την οποία εμφανίστηκε να πωλείται η μονοκατοικία αντιστοιχεί σε 90.900 ευρώ ανά τετραγωνικό, με το συνολικό τίμημα να ανέρχεται στα 300 εκατομμύρια ευρώ ( το ακίνητο φέρεται να είναι 3.300 τετραγωνικών μέτρων).

Το ιδιαίτερης αισθητικής ακίνητο, το οποίο φέρεται να ανήκει σε γνωστή επιχειρηματική οικογένεια που δραστηριοποιείται στις κατασκευές, διαθέτει ανεμπόδιστη θέα προς την Ακρόπολη, ειδικά από τη διαμορφωμένη ως κήπο ταράτσα του. Βρίσκεται σε μια μοναδική τοποθεσία, ακριβώς απέναντι από τον βράχο της Ακρόπολης.

Το τίμημα που εμφανίστηκε ως τιμή πώλησης θα αποτελούσε την υψηλότερη τιμή κατοικίας στην Ελλάδα και μία από τις ψηλότερες παγκοσμίως, τόσο σε απόλυτο αριθμό όσο και σε ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Σε κάθε περίπτωση, εντύπωση προκαλεί το πώς δημοσιεύτηκε η αγγελία χωρίς πρώτα να υπάρξει σχετική έγκριση από τους ιδιοκτήτες.

Πηγή: skai.gr

