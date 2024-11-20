Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην εμπορία αλλοδαπών ανδρών, με σκοπό την εκμετάλλευση της επαιτείας τους, από την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

4 συλλήψεις

Για τον τερματισμό της δράσης τους πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση, πρωινές ώρες χθες, Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2024, σε περιοχή της Αττικής, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν -4- μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, εμπορία ανθρώπων, εκμετάλλευση της επαιτείας και κατοχή ταξιδιωτικών εγγράφων, ενώ για τα ίδια αδικήματα κατηγορούνται ακόμη -2- μέλη που αναζητούνται.

Προηγήθηκε αστυνομική προανάκριση από την οποία διακριβώθηκε η δράση της εγκληματικής οργάνωσης και ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή των κατηγορουμένων στην υπόθεση.

Πώς δρούσαν

Όπως προέκυψε, οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τον Μάιο του 2021, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε επιχειρησιακά δομημένη οργάνωση, με διαρκή εγκληματική δράση και προέβαιναν σε στρατολόγηση, μεταφορά και προώθηση στη χώρα μας αλλοδαπών ομοεθνών τους, οι οποίοι βρίσκονταν σε ευάλωτη θέση, με σκοπό την κατ’ επάγγελμα εκμετάλλευση της επαιτείας τους.

Ειδικότερα, τα μέλη της οργάνωσης εντόπιζαν στη χώρα τους άτομα που αντιμετώπιζαν οικονομικά, κοινωνικά, διανοητικά ή κινητικά προβλήματα και, υποσχόμενοι ψευδώς, είτε την εξασφάλιση νόμιμης εργασίας στην Αθήνα, είτε την απόδοση μέρους των χρημάτων που θα συγκέντρωναν από την επαιτεία, αποσπούσαν τη συναίνεσή τους για τη μεταφορά τους στην ελληνική επικράτεια με επιχειρησιακά οχήματα που διέθεταν ή με λεωφορεία.

Στη συνέχεια, εγκαθιστούσαν τα θύματά τους σε οίκημα που είχαν μισθώσει σε περιοχή της Αττικής, όπου δεν τηρούνταν οι βασικοί κανόνες υγιεινής, ενώ, για τον πλήρη έλεγχο των κινήσεών τους, διέμεναν και οι ίδιοι εκεί και παρακρατούσαν τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα.

Για την εξυπηρέτηση του σκοπού τους, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μετέφεραν τα θύματα καθημερινά, πρωινές ώρες, με τα επιχειρησιακά τους οχήματα, σε προκαθορισμένα σημεία της Αττικής, με κριτήριο τη μεγάλη συχνότητα διέλευσης οχημάτων και πεζών, και τους επέβαλαν να προβαίνουν σε πολύωρη επαιτεία.

Μάλιστα, για την ευαισθητοποίηση των περαστικών, τους εφοδίαζαν με αναπηρικά αμαξίδια και άλλα βοηθήματα ορθοπεδικής – κινητικής υποστήριξης, που υποχρεούνταν να χρησιμοποιούν υποδυόμενοι κινητικά προβλήματα.

Με το τέλος της επαιτείας τους, τα μέλη παραλάμβαναν τα θύματα και τα επέστρεφαν στην οικία, όπου παρακρατούσαν, για λογαριασμό της οργάνωσης το σύνολο των χρημάτων που είχαν συγκεντρώσει, αποκομίζοντας έτσι παράνομο περιουσιακό όφελος.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε, εντοπίστηκαν εντός του οικήματος -4- θύματα της οργάνωσης, στα οποία παρασχέθηκε αρωγή και προστασία, σε συνεργασία με εξειδικευμένες Μ.Κ.Ο.

Τι βρέθηκαν στις έρευνες

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-3- οχήματα,

-6- αναπηρικά αμαξίδια,

ορθοπεδικά βοηθήματα υποστήριξης,

-980- ευρώ και

κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

