Mέσω του Gov.gr Wallet, είναι διαθέσιμες από σήμερα για τους οδηγούς οι πληροφορίες για τους βαθμούς ποινής, που προσμετρούνται στο Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών (ΣΕΣΟ).

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο συνεργασίας των υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστου Σταϊκούρα και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου και του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνου Πετραλιά, προστίθεται στην ψηφιακή άδεια οδήγησης στο Gov.gr Wallet νέα επιλογή με τίτλο «ΣΕΣΟ Παραβάσεις».

Με αυτόν τον τρόπο, οι οδηγοί έχουν πρόσβαση στις παραβάσεις τους, που έχουν καταγραφεί στο ΣΕΣΟ τα τελευταία πέντε χρόνια, καθώς και στις τυχόν ειδοποιήσεις αφαίρεσης της άδειας οδήγησης.

Οι πληροφορίες αντλούνται από την εφαρμογή του Υπουργείου Μεταφορών «Βεβαίωση Βαθμών Ποινής στο ΣΕΣΟ» μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ανανεώνονται άμεσα κάθε φορά που ο πολίτης ανοίγει την επιλογή «ΣΕΣΟ Παραβάσεις» στο ψηφιακό πορτοφόλι του. Τα στοιχεία που εμφανίζονται αφορούν όλες τις παραβάσεις που έχουν προσμετρηθεί την τελευταία πενταετία, ανεξαρτήτως αν έχουν παραγραφεί ή όχι.

Επισημαίνεται ότι οι βαθμοί ποινής, όπως εμφανίζονται στο Gov.gr Wallet σχετικά με τις παραβάσεις στο ΣΕΣΟ, δεν έχουν αποδεικτική ισχύ και αποσκοπούν μόνο στην ενημέρωση των χρηστών για την οδηγική τους συμπεριφορά.

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της υπηρεσίας έγινε από το Υπουργείο Μεταφορών, τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ - GRNET) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να εγκαθιστούν την εφαρμογή Gov.gr Wallet απευθείας στο κινητό τους τηλέφωνο μέσω του App Store ή του Google Play, καθώς και μέσω του wallet.gov.gr. Οι βαθμοί ποινής στο Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών είναι το ενδέκατο έγγραφο που εντάσσεται στο Gov.gr Wallet. Είναι ήδη διαθέσιμα τα εξής έγγραφα: το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, το Δίπλωμα Οδήγησης, η Ψηφιακή Κάρτα Αναπηρίας, η Ψηφιακή Κάρτα Ανεργίας (ΔΥΠΑ), το Σήμα Δακτυλίου για ελεύθερη πρόσβαση στον δακτύλιο της Αθήνας, τα στοιχεία οχήματος (MyAuto), η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, η 'Αδεια Ταχύπλοου Σκάφους, η Ασφαλιστική Ικανότητα e-ΕΦΚΑ, και τα Ζώα Συντροφιάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

