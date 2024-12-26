Λογαριασμός
Όλυμπος: Επιχείρηση απεγκλωβισμού για οικογένειες που παγιδεύτηκαν σε ΙΧ λόγω της χιονόπτωσης

Στο σημείο επιχείρησε εκχιονιστικό μηχάνημα UNIMOG καθώς και όχημα 4χ4, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος και να απεγκλωβιστούν με ασφάλεια τα οχήματα των οικογενειών

Όλυμπος

Στον απεγκλωβισμό πέντε ΙΧ αυτοκινήτων, που ακινητοποιήθηκαν σήμερα στο Καταφύγιο "Κρεβάτια" στον Όλυμπο, λόγω της ισχυρής χιονόπτωσης», προχώρησε το τμήμα πολιτικής προστασίας του δήμου Δίου-Ολύμπου.

Στο σημείο επιχείρησε εκχιονιστικό μηχάνημα UNIMOG καθώς και όχημα 4χ4, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος και να απεγκλωβιστούν με ασφάλεια τα οχήματα των οικογενειών, που είχαν επισκεφτεί το καταφύγιο.

