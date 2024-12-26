Στον απεγκλωβισμό πέντε ΙΧ αυτοκινήτων, που ακινητοποιήθηκαν σήμερα στο Καταφύγιο "Κρεβάτια" στον Όλυμπο, λόγω της ισχυρής χιονόπτωσης», προχώρησε το τμήμα πολιτικής προστασίας του δήμου Δίου-Ολύμπου.
Στο σημείο επιχείρησε εκχιονιστικό μηχάνημα UNIMOG καθώς και όχημα 4χ4, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος και να απεγκλωβιστούν με ασφάλεια τα οχήματα των οικογενειών, που είχαν επισκεφτεί το καταφύγιο.
