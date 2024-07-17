Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες στο Σοφικό Κορινθίας με τη φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης να βρίσκεται σε εξέλιξη παρουσιάζοντας ωστόσο καλύτερη εικόνα.

Στη μάχη επιχειρούν πάνω από 140 πυροσβέστες 6 ομάδες δασοκομάντος και 37 οχήματα. Συνδράμουν επίσης μηχανήματα έργου από ΓΕΕΘΑ και ΟΤΑ, καθώς και εθελοντές. Μετά τη δύση του ηλίου σταμάτησαν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα και συνεχίζουν τη μάχη οι επίγειες δυνάμεις.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 11.42 την Τετάρτη και αναπτύχθηκε σε πυκνή δασική έκταση, δίπλα στην εθνική οδό Επιδαύρου - Κορίνθου.

Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι μήνυμα από το 112 ήχησε στους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Πυροσβέστης υπέστη καρδιακό επεισόδιο - Τρεις ακόμη με εγκαύματα

Κατά την επιχείρηση κατάσβεσης πυροσβέστης με καταγωγή από το Σοφικό Κορινθίας, επιχείρησε μαζί με τους συναδέλφους του εθελοντικά στη φωτιά, καθώς δεν είχε βάρδια. Ωστόσο, υπέστη καρδιακό επεισόδιο και διακομίζεται διασωληνωμένος στο Κρατικό Νίκαιας.

Επίσης, τρεις ακόμη πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά. Οι πυροσβέστες φέρουν εγκαύματα και άμεσα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Κορίνθου.

Για την πυρκαγιά πραγματοποιήθηκε συντονιστική σύσκεψη στο Υπουργείο Κλιματικής Κρήτης και Πολιτικής Προστασίας, το απόγευμα της Τετάρτης υπό τον υπουργό Βασίλη Κικίλια. Στη σύσκεψη μετείχαν μεταξύ άλλων συναρμόδιων υπουργείων, στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, της ΕΛΑΣ και του Στρατού, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.