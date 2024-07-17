Πολυσχιδή εγκληματική δράση για τουλάχιστον ένα χρόνο είχε το κύκλωμα εκβιαστών καταστηματαρχών που εξάρθρωσε η αστυνομία και το οποίο απαρτίζεται από σκληρούς ποινικούς.

Τα μέλη του κυκλώματος λειτουργούσαν ως μπράβοι, είχαν χωρίσει τις περιοχές αρμοδιότητας και είχαν γίνει ο φόβος και ο τρόμος των καταστηματαρχών.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, τα μέλη του είχαν φτάσει σε μικρή απόσταση από το δολοφονικό βήμα. Χαρακτηριστική είναι μια καταγεγραμμένη συνομιλία ενός 36χρονου χούλιγκαν που συνελήφθη για τα επεισόδια στη Λ.Αλεξάνδρας και κατηγορείται για τη συμμετοχή του στην οργάνωση, ο οποίος περιγράφει τον ξυλοδαρμό δύο ανδρών σε παραλιακό κατάστημα όπου εκτελούσε χρέη φύλακα.

«Με γάντια. Τον έναν τον έστειλα, πήγε νοσοκομείο μου είπε. Ρε αφήστε με ρε να πάω να τα κάνω κομμάτια, να τα διαλύσω. Να τα ξεκολλήσω τα κεφάλια τους από τους ώμους» φαίνεται να λέει ο 36χρονος.

Αποκαλυπτικοί διάλογοι

Παράλληλα, μιλώντας με φιλικό του πρόσωπο, ο 36χρονος, αναφέρεται στην έκρηξη βόμβας που είχε σημειωθεί τον περασμένο Μάρτιο σε κάβα της Καλλιθέας και τους πυροβολισμούς έξω από γνωστό νυχτερινό μαγαζί της Λεωφόρου Συγγρού λίγες ημέρες αργότερα.

Τα μέλη της οργάνωσης, φέρεται να ήταν αποδέκτες αυτών των χτυπημάτων, στα πλαίσια της αιματηρής διαμάχης τους, με αντίπαλη ομάδα κακοποιών.

ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ: Ρε μ....α εκεί στην Καλλιθέα τι έγινε ρε;

36ΧΡΟΝΟΣ: Που;

ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ: Στη… στη Συγγρού και είπα στην Καλλιθέα. Μια κάβα ποτών τι ήταν; Βάλαν, τι βάλαν … πω ρε.

36ΧΡΟΝΟΣ: Εδώ σε εμάς αυτό σου ‘χω πει, ναι εμείς είμαστε αυτό στο δικό μας…

ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ: Σήμερα, σήμερα το λέγαν στις ειδήσεις. Έχει γίνει ο κακός χαμός. Το ξεψαχνίζουνε.

36ΧΡΟΝΟΣ: Το ξέρω γιατί χτες μας ρίξανε και με καλάζνικοφ, μας πυροβολήσανε.

Τα μέλη της οργάνωσης, είχαν... λάβει αμοιβή ακόμα και από αντιδήμαρχο σε περιοχή της Αττικής το 2023, για να έχουν φυσική παρουσία σε εκλογικά κέντρα. Χαρακτηριστική είναι η συνομιλία του αντιδημάρχου με έναν από τους κατηγορούμενους.

32χρονος: Καμία φάπα θα ρίξουμε;

Αντιδήμαρχος: Γιατί χρειάζεται; Εσείς τώρα εκεί δέκα είστε;

32χρονος: Δέκα, δέκα, δέκα.

Αντιδήμαρχος: Με τι είσαστε;

32χρονος: Εδώ αράζουμε, καθόμαστε.

Αντιδήμαρχος: Με μηχανάκια;

32χρονος: Έχουμε αμάξι, έχουμε τα πάντα, εεε… και μηχανάκια και αμάξι, ότι θέλεις.

Αντιδήμαρχος»: Εντάξει, εντάξει ok καθίστε εκεί.

Επίσης, οι συλληφθέντες, επιχειρούν πριν τα χτυπήματα να δημιουργήσουν άλλοθι.

«Το βράδυ είχα να πάω να βάλω βόμβα σ' ένα φορτηγό. Έχω και άλλοθι, γιατί άμα γίνει κάτι εγώ ήμουνα με την γκόμενα. Για το φόκο θα πάρω μιάμιση χήνα» φαίνεται να λέει ένας 26χρονος συλληφθείς.

Το ενδιαφέρον για το ποιος θα είναι αρχηγός στην Greek Mafia

Σύμφωνα επίσης με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ τα μέλη της οργάνωσης ενδιαφέρονταν περισσότερο για τις ανακατατάξεις στην αρχηγία στην Greek Mafia και όχι για οπαδικά ζητήματα.

Αποκαλυπτικοί είναι επίσης οι διάλογοι όπου ένας 30χρονος χούλιγκαν μιλά με ένα 39χρονο στις 14 Ιανουαρίου του 2024, 17 ώρες μετά τη δολοφονία του επονομαζόμενου «Ζαμπόν» στο Νέο Κόσμο και αναφέρονται στις αλλαγές που θα έρχονταν στην ηγεσία μετά τη δολοφονία αφού την προστασία θα αναλάμβανε ο επονομαζόμενος «Θανάσης».

Επίσης, σε άλλη συνομιλία ο 39χρονος μιλά με μία «Λένα» που βρίσκεται έγκλειστη στις φυλακές Ελαιώνα Θηβών και αναφέρονται επίσης στις ανακατατάξεις που θα έρθουν στην αρχηγία.

Με βαρύ ποινικό παρελθόν

Όσον αφορά το ποινικό παρελθόν κάποιων από των πρωταγωνιστών σε αυτή την εκβιαστική ομάδα είναι χαρακτηριστικό ότι ο αρχηγός επονομαζόμενος «Αρκούδος» έχει 8 συλλήψεις από το 1996-2021, έχει κατηγορηθεί 2 φορές για συμμετοχή σε εγκληματικές οργανώσεις το 2004 και το 2011, έχει μια ηθική αυτουργία σε ανθρωποκτονία, εκβιάσεις, αρπαγή, σωματικές βλάβες.

Όσον αφορά τους 4 υπαρχηγούς που είναι χούλιγκαν. Πρόκειται για έναν 32χρονο που έχει τρεις συλλήψεις, για παίγνια, όπλα και παραβάσεις του ΚΟΚ. Ένας 36χονος που έχει 8 συλλήψεις από το 2009-2024 για εκρήξεις, κλοπές, ληστές, φθορές, σωματικές βλάβες, εκβίαση, ενδοοικογενειακή βία. Ένας 30χρονος που έχει μόνο μία σύλληψη για παράβαση του νόμου περί όπλων και είναι και ο 36χρονος «Ντένις ο Μολότοφ» ο οποίος έχει 6 συλλήψεις, για συμμετοχή σε συμμορία εκβιαστών, ληστεία, σωματική βλάβη και νόμου περί όπλων.

Τέλος, ένας 46χρονος Ιρανός ο οποίο έχει καταγράψει πολλές παραβάσεις ενώ το 2011 είχε διαπράξει και μια ανθρωποκτονία και υπάρχει και ένας 35χρονος Αλβανός ο οποίος έχει 19 συλλήψεις όπως συμμετοχή σε ομάδα μπράβων, βομβιστική επίθεση σε βενζινάδικο στον Πειραιά.

Οι 17 συλληφθέντες, αναμένεται να οδηγηθούν αύριο στον ανακριτή.

Πηγή: skai.gr

