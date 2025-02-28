Εκτεταμένα επεισόδια αμαύρωσαν την ειρηνική ογκώδη διαδήλωση για τα Τέμπη, στο κέντρο της Αθήνας, με ομάδα κουκουλοφόρων να πετάει «βροχή» από μολότοφ και πέτρες στο προαύλιο της Βουλής και την αστυνομία να απαντά με χημικά.

Στη συνέχεια, η ένταση συνεχίστηκε γύρω από τους δρόμους του Συντάγματος.

Οι διαδηλωτές όμως δεν το έβαλαν κάτω και επέστρεψαν στην πλατεία Συντάγματος.

Επεισόδια σημειώθηκαν και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, επίσης μετά τη συγκέντρωση.

Τα επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας ξεκίνησαν όταν αμέσως μετά το τέλος της ειρηνικής διαδήλωσης για τα Τέμπη, όπου λαοθάλασσα διαδήλωσε στη μνήμη των 57 θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος, ομάδα αγνώστων, που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, επιτέθηκαν με βόμβες μολότοφ, πέτρες και άλλα αντικείμενα στις αστυνομικές δυνάμεις, που βρίσκονται εντός του προαυλίου χώρου της Βουλής. Στη συνέχεια, τα επεισόδια γενικεύτηκαν γύρω από την πλατεία Συντάγματος όπου κουκουλοφόροι συνέχισαν τις επιθέσεις στους αστυνομικούς.

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου λάμψης και μέχρι αυτήν την ώρα συνεχίζονται τα επεισόδια γύρω από το Σύνταγμα και στους γύρω δρόμους.

Η κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας είναι αποπνικτική.

Επεισόδια και στη Θεσσαλονίκη

Επεισόδια σημειώθηκαν και στη Θεσσαλονίκη. Νωρίτερα, κουκουλοφόροι βγήκαν μέσα από την πορεία για τα Τέμπη και πέταξαν μολότοφ, πέτρες και βεγγαλικά προς τις δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. Πολίτες που συμμετείχαν στην πορεία αποδοκίμασαν τους κουκουλοφόρους που προκάλεσαν τα επεισόδια.

