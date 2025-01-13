Λίγες ώρες προτού ξεκινήσει να ισχύει το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού και φτάσουν τα φαινόμενα στην Αττική, στα νότια προάστια της Αθήνας η εικόνα, το μεσημέρι της Κυριακής, θύμιζε πιο πολύ… Ιούνιο.

Ο Σύλλογος Χειμερινών Κολυμβητών και Ρακέτας «Ο Άλιμος» επέλεξε να κόψει την πρωτοχρονιάτικη πίτα του την πλέον κατάλληλη μέρα, καθώς θερμοκρασία στο νότιο μέτωπο της Αττικής πλησίαζε, χθες Κυριακή, τους 20 βαθμούς Κελσίου -στον Άλιμο «έδειξε» 19 βαθμούς ο υδράργυρος, όπως αναφέρει το Orange Press.

Ήδη από τις 12 το μεσημέρι, η Ακτή του Ήλιου, όπως ονομάζεται η κεντρική πλαζ του Αλίμου, ήταν κατάμεστη από κόσμο. Ξαπλώστρες, ψάθες, ρακέτες, κρύοι καφέδες, κανό και σουλάτσο στην άμμο. Εικόνες που ουδόλως θύμιζαν χειμώνα.

Σύντομα ξεκίνησαν να μαζεύονται στο σημείο τους οι χειμερινοί κολυμβητές, με τον πρόεδρό τους, Σταμάτη Γουδέλη, να στήνει με τα άλλα μέλη τις πίτες. Το «παρών» έδωσε και ο δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης, με τους χειμερινούς κολυμβητές να τον καλωσορίζουν θερμά -καθώς, όπως έλεγαν, έχει σταθεί στο πλευρό τους στον αγώνα για ελεύθερες παραλίες.

«Αγωνίζεται καθημερινά για τον αιγιαλό και εμείς τον στηρίζουμε ως άμεσα εμπλεκόμενοι […] απέναντι σε αυτά τα αρπακτικά που έχουν πλακώσει εδώ και πιστεύουν ότι θα πάρουν μερίδιο από την πίτα της ανάπτυξης. Χρόνια πολλά, να είμαστε όλοι καλά» τόνισε ο Σταμάτης Γουδέλης.

«Δίνουμε έναν μεγάλο αγώνα, γιατί αυτό το αγαθό που λέγεται θάλασσα, που λέγεται αιγιαλός, λέγεται παραλία, είναι ιδιοκτησία και κτήμα όλων μας, όλης της κοινωνίας, δικής μας, των παιδιών μας και πρέπει να παραμείνει προστατευμένη, καθαρή και ανοικτή από καταπατητές και αρπακτικά, για να το βρουν και οι επόμενοι. Γιατί θα φτάσουμε σε λίγο το τσιμέντο να είναι μέσα στο νερό και τα παιδιά να μη ξέρουν πώς είναι η αμμουδιά, το χώμα και η βλάστηση» σχολίασε από την πλευρά του ο δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης.

Αμέσως μετά έγινε και η «παραδοσιακή» κοπή σχεδόν… εντός της θάλασσας, με τους κολυμβητές του Αλίμου να κάνουν αμέσως μετά τη βουτιά τους, απολαμβάνοντας τις εξαιρετικές συνθήκες.

