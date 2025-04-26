Λάρισα: Τάματα, χρήματα και ...καμπάνες έκλεβε η «σπείρα των ναών»

Δεκάδες κλοπές χρημάτων, αλλά και ταμάτων και ...καμπανών από ναούς σε τρεις διαφορετικούς νομούς είχε πραγματοποιήσει εγκληματική ομάδα ημεδαπών, μεταξύ των οποίων ένας ανήλικος, όπως εξακριβώθηκε έπειτα από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.

Οι δράστες «χτυπούσαν» κυρίως ναούς σε περιοχές του νομού Λάρισας, καθώς και σε περιοχές των Τρικάλων και της Θεσσαλονίκης, αλλά και καταστήματα - επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας. Για τις κλοπές συνελήφθησαν στη Λάρισα τρεις ημεδαποί, σε βάρος των οποίων -καθώς και σε βάρος άλλων τεσσάρων ταυτοποιημένων ημεδαπών, εκ των οποίων ο ένας ανήλικος, και άγνωστων συνεργών τους- σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για τα αδικήματα της διακεκριμένης κλοπής, τετελεσμένης και σε απόπειρα, κατ' εξακολούθηση, συνέργεια σ' αυτή, καθώς και για φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας, κατά τις βραδινές ώρες της 21-04-2025 στη Λάρισα, οι τρεις συλληφθέντες, επιβαίνοντες σε ΙΧ αυτοκίνητο, αποπειράθηκαν να διαρρήξουν την είσοδο παρεκκλησίου ναού της πόλης, ωστόσο έγιναν αντιληπτοί και τράπηκαν σε φυγή. Μετά από επισταμένες αναζητήσεις των αστυνομικών, το όχημά τους εντοπίστηκε σταθμευμένο σε περιοχή της πόλης μεσημβρινές ώρες της 22ης Απριλίου και οι συλληφθέντες που επέβαιναν σε αυτό, ακινητοποιήθηκαν.

Σε έλεγχο που διενεργήθηκε στο εν λόγω όχημα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, είδη ένδυσης και υπόδησης, καπέλο, γάντια, ολοπρόσωπη κουκούλα (full face), δύο περιλαίμια, τσάντα και δύο κινητά τηλέφωνα.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, κατά το χρονικό διάστημα, τουλάχιστον από τα μέσα Φεβρουαρίου έως και τις 22 Απριλίου, πέντε από τους δράστες, εκ των οποίων οι τρεις συλληφθέντες, είχαν οργανωθεί μεταξύ τους και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, είτε παραβίαζαν πόρτες ή παράθυρα ναών και αφαιρούσαν χρηματικά ποσά από τα παγκάρια, τάματα και αφιερώματα πιστών είτε αφαιρούσαν καμπάνες, με σκοπό την πώλησή τους ως ανακυκλώσιμο μέταλλο. Επιπλέον, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, προέβησαν και στη διάπραξη κλοπών-διαρρήξεων από καταστήματα, επιχειρήσεις και συνεταιρισμό.

Συνολικά, οι δράστες προέβησαν σε 49 προσπάθειες κλοπών (41 τετελεσμένες και οκτώ απόπειρες), εκ των οποίων 39 σε ναούς σε περιοχές του νομού Λάρισας, από μια σε εκκλησίες στα Τρίκαλα και τη Θεσσαλονίκη και οκτώ σε καταστήματα, επιχειρήσεις και συνεταιρισμό στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας ερευνάται η τυχόν εμπλοκή των δραστών και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

