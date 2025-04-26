Κατάστημα με 1.0888 «προϊόντα μαϊμού» στη Δυτική Αττική

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εντοπίστηκε κατάστημα πώλησης ενδυμάτων σε περιοχή της Δυτικής Αττικής, εντός του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν απομιμητικά προϊόντα.

Για την υπόθεση πραγματοποιήθηκε μεσημβρινές ώρες χθες, Παρασκευή 25 Απριλίου 2025, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, με τη συνδρομή επιχειρησιακών ομάδων της Δ.Α.Ο.Ε. και διμοιρίας της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του καταστήματος.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο κατάστημα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1.088 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων και συγκεκριμένα είδη ένδυσης, υποδημάτων και τσαντών, τα οποία εφεραν εμπορικά σήματα επώνυμων εταιρειών.

Τα κατασχεθέντα προϊόντα απομίμησης που έφεραν τα εμπορικά σήματα εταιρειών, καταστράφηκαν σύμφωνα με τη νομοθεσία για αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του παρεμπορίου.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του για πλαστογραφία μετά χρήσεως και παράβαση της νομοθεσίας περί σημάτων, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.