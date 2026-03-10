Ο Βασίλης Χιώτης εξελέγη Αντιπρόεδρος της ΕΙΙΡΑ.

Ειδικότερα, σε κλίμα ουσιαστικού διαλόγου για τις εξελίξεις που διαμορφώνουν το μέλλον της ραδιοφωνικής αγοράς πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης των Μελών της ΕΙΙΡΑ (Ένωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αττικής), στο πλαίσιο των οποίων διεξήχθησαν και οι προβλεπόμενες αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάστηκε ο απολογισμός δράσεων της Ένωσης για την περίοδο 2025–2026, ο οποίος αποτυπώνει τη συστηματική δραστηριότητα της ΕΙΙΡΑ τόσο σε θεσμικό και ρυθμιστικό επίπεδο όσο και στην προβολή και ενίσχυση του ραδιοφωνικού μέσου. Μεταξύ άλλων, έγινε αναφορά στην επιτυχημένη συνδιοργάνωση του Radiodays Europe στην Αθήνα, της μεγάλης ευρωπαϊκής συνάντησης της ραδιοφωνικής βιομηχανίας, στην ενεργό συμμετοχή της ΕΙΙΡΑ στην Association of European Radios (AER) στις Βρυξέλλες, καθώς και στις παρεμβάσεις της προς την Πολιτεία και τη Βουλή για ζητήματα που αφορούν το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της ραδιοφωνικής αγοράς.

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών της Γενικής Συνέλευσης και των αρχαιρεσιών, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΙΙΡΑ συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Κωνσταντίνος Φωτόπουλος, Πρόεδρος ΔΣ ΕΙΙΡΑ (CEO, AUDIOMAX), Βασίλης Χιώτης, Αντιπρόεδρος ΕΙΙΡΑ (Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων & Ενημέρωσης, ΣΚΑΪ 100,3), Μίνα Μάζη, Γραμματέας ΕΙΙΡΑ (Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια, Politis Group), Ελένη Τσακίρη, Ταμίας ΕΙΙΡΑ (CFO, FRONTSTAGE Entertainment), Βαγγέλης Σπάρταλης, Ειδικός Γραμματέας ΕΙΙΡΑ (Γενικός Διευθυντής, Real Group Greece), Χρήστος Γιακουμόπουλος, Μέλος ΔΣ ΕΙΙΡΑ (CEO, GALAXY FM), Στέλιος Μιχαλόπουλος, Μέλος ΔΣ ΕΙΙΡΑ (Νομικός Σύμβουλος, ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ), Εύα Ντάκουρη, Μέλος ΔΣ ΕΙΙΡΑ (Group Head Legal, Antenna Group), Τάσος Σφυρόερας, Μέλος ΔΣ ΕΙΙΡΑ (Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών, Alter Ego Media).

Ο Πρόεδρος της ΕΙΙΡΑ κ. Κωνσταντίνος Φωτόπουλος ευχήθηκε καλή επιτυχία στο νέο Συμβούλιο, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας των μελών της Ένωσης σε μια περίοδο σημαντικών εξελίξεων για το ραδιοφωνικό τοπίο.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις θεσμικές πρωτοβουλίες που αναμένονται το επόμενο διάστημα για τη ραδιοφωνική αγορά. Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης επανέλαβαν την ανάγκη ο διάλογος για το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο του ραδιοφώνου να διεξαχθεί με θεσμική σοβαρότητα, λαμβάνοντας υπόψη τη λειτουργία της αγοράς και τις ήδη εγκατεστημένες επενδύσεις στις ραδιοφωνικές επιχειρήσεις, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα σαφές, σύγχρονο και λειτουργικό περιβάλλον για την ανάπτυξη του κλάδου.

Η Γενική Συνέλευση και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΙΙΡΑ εξέφρασαν επίσης τις θερμές τους ευχαριστίες προς την Άγγελα Κακαουνάκη για τη μακρά και ουσιαστική προσφορά της στις υποθέσεις της Ένωσης και του ελληνικού ραδιοφώνου. Η πολυετής συμβολή της υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική για τη λειτουργία και την εξέλιξη της ΕΙΙΡΑ και αναγνωρίζεται με εκτίμηση από το σύνολο των μελών.

Η ΕΙΙΡΑ συνεχίζει να εργάζεται για την προαγωγή του ραδιοφώνου και την ενίσχυση του ρόλου του στο σύγχρονο οικοσύστημα των μέσων ενημέρωσης, σε συνεργασία με τους θεσμικούς φορείς, τη διαφημιστική αγορά και τους εταίρους του κλάδου.

Πηγή: skai.gr

