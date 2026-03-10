Υπό μερικό έλεγχο οι πυρκαγιές σε Σούλι Κορινθίας και Αιγές Αχαΐας

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκαν οι πυρκαγιές σε δασική έκταση στο Σούλι Κορινθίας και στις Αιγές Αχαΐας. Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική οι φωτιές εκδηλώθηκαν λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι και δεν απειλούσαν κατοικημένη περιοχή.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Σούλι Κορινθίας κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ στη φωτιά στις Αιγές Αχαΐας επιχείρησαν 22 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα.

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά στην περιοχή Αιγές Αχαΐας. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 10, 2026

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά στο Σούλι Κορινθίας. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 10, 2026

