Είναι νύχτα Παρασκευής. Ένας Αμερικανός partner μεγάλης δικηγορικής εταιρείας, έχοντας μόλις προσγειωθεί από την Ουάσιγκτον στα Τίρανα, ανάβει τα φώτα του αυτοκινήτου που μόλις παρέλαβε. Την ίδια ώρα, ένας Ισπανός βετεράνος του Private Equity αποχωρεί από το Μπάρι Ιταλίας με κατεύθυνση την Πάτρα. Και οι δύο έχουν τον ίδιο προορισμό: την Αθήνα.

Λόγω της απεργίας των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, το αεροπλάνο δεν ήταν επιλογή. Ωστόσο, τίποτα δεν θα τους σταματούσε. Έκαναν ό,τι ήταν δυνατό για να βρεθούν στην Ελλάδα και να συναντηθούν με τους υπόλοιπους 200+ συμμετέχοντες ενός μεγάλου αθηναϊκού θεσμού: το Global MBA Trophy.

Φέτος, για 19η φορά, το Global MBA Trophy υποδέχθηκε αποφοίτους από τα κορυφαία Business Schools του κόσμου για μια μοναδική ιστιοπλοϊκή αναμέτρηση. Με την υποστήριξη της MasterCard και της EveryPay, οι συμμετέχοντες μπάρκαραν σε 30 σκάφη και άνοιξαν πανιά για δύο ημέρες γεμάτες αδρεναλίνη και ανταγωνισμό.

Η διεθνής σημασία του θεσμού

Το Global MBA Trophy δεν είναι απλώς μια αθλητική εκδήλωση· αποτελεί τη μεγαλύτερη παγκόσμια MBA ιστιοπλοϊκή διοργάνωση από τότε που η Rolex χορήγησε τη θρυλική SDA Bocconi Regatta. Στην καρδιά του θεσμού βρίσκεται η σύνδεση της επιχειρηματικής κοινότητας μέσω του αθλητισμού, προβάλλοντας την Ελλάδα ως ιδανικό προορισμό για διεθνείς εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου.

Η φετινή διοργάνωση ανέδειξε την εξαιρετική δουλειά του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος, ο οποίος ανέλαβε τη φιλοξενία των ιστιοδρομιών με πρότυπα διεθνούς επιπέδου. Η αφοσίωση και η εμπειρία του Ομίλου διασφάλισαν τη διεξαγωγή ενός άρτιου και επαγγελματικού αγώνα, που άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις στους συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο.

Η διοργάνωση αυτή αναδεικνύει την εξωστρέφεια και την καινοτομία, δύο αξίες που βρίσκονται στον πυρήνα τόσο της MasterCard όσο και της EveryPay. Παράλληλα, ενισχύει την εικόνα της χώρας ως πόλου έλξης παγκόσμιων ταλέντων και προωθεί τη σύνδεση της επιχειρηματικότητας με τον αθλητισμό.

Φώτης Κουρής (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1η θέση division B+):

“Ο αγώνας ήταν εξαιρετικός για δύο ημέρες, ήταν μια κλειστή μάχη με δύο άλλα πληρώματα, το HEC και το Wharton […] μας κράτησαν σε εγρήγορση, αλλά στο τέλος βγήκαμε νικητές και ανυπομονούμε να τους συναντήσουμε ξανά την επόμενη χρονιά.”

Η αξία για την Ελλάδα

Η πραγματοποίηση του Global MBA Trophy στην Ελλάδα δεν είναι μόνο αθλητικό γεγονός· είναι ένα εργαλείο διεθνούς δικτύωσης. Οι συμμετέχοντες, προερχόμενοι από τα μεγαλύτερα οικονομικά κέντρα του κόσμου, συνδυάζουν την επιχειρηματική γνώση με την αγωνιστική ψυχή, αναδεικνύοντας τις αξίες του ανταγωνισμού και της συνεργασίας.

Οι αγώνες αυτοί προσελκύουν την παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα στην Ελλάδα, ενισχύοντας τον τουρισμό υψηλής ποιότητας και προβάλουν τη χώρα ως έναν τόπο όπου αθλητισμός και επιχειρηματικότητα συνυπάρχουν αρμονικά.

Clemens Mieth (Imperial, 1η θέση Division A):

“Ήταν πολύ έντονο, πολλές μάχες στο νερό […] ο άνεμος ήταν πολύ ασταθής τόσο στην κατεύθυνση όσο και στην ένταση, αλλά κρατήσαμε την ψυχραιμία μας και προσπαθήσαμε να πλεύσουμε με ασφάλεια και ταχύτητα.”

Το μέλλον του θεσμού

Η 19η έκδοση του Global MBA Trophy απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι η ιστιοπλοΐα και η επιχειρηματική ηγεσία μοιράζονται κοινές αξίες: προσήλωση, ομαδικότητα, καινοτομία. Οι αγωνιζόμενοι δεν έδωσαν απλώς μια μάχη με τα κύματα, αλλά έδειξαν πώς οι ηγέτες παγκόσμιας κλάσης προσαρμόζονται, συνεργάζονται και επιδιώκουν την αριστεία.

Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη χρονιά, το Global MBA Trophy συνεχίζει να εμπνέει και να ενώνει. Αναμένουμε με ανυπομονησία την 20η έκδοση το 2026, ευελπιστώντας σε ακόμη περισσότερους συμμετέχοντες και ένα ακόμα πιο εμβληματικό event.

