Τη Δευτέρα 19 Μαΐου στις 21.00, η κάμερα του Prime Time και η Μαρία Βούσουλα ακολουθούν τις γυναίκες που απαρνήθηκαν τα εγκόσμια και αφιέρωσαν τη ζωή τους στην πίστη. Σε ένα μοναδικό οδοιπορικό, καταγράφουν τον σύγχρονο μοναχισμό σε μικρές και μεγαλύτερες κοινοβιακές μονές, μακριά από τους φρενήρεις ρυθμούς των πόλεων.

Δείτε trailer:

Πότε και πώς ένιωσαν το κάλεσμα; Ποιες είναι οι συναρπαστικές ιστορίες ζωής που τις οδήγησαν στο «κατώφλι του Θεού»; Ποια είναι η σύνδεση με τον πρότερο βίο τους; Πόσο τους λείπουν οι κοσμικές ανέσεις και ποιος ο ρόλος της τεχνολογίας στα διακονήματά τους; Πώς βιώνουν την καθημερινότητά τους; Τι συμβουλεύουν τους πιστούς που τις επισκέπτονται και πώς ανταπεξέρχονται στο πνευματικό έργο τους;

Τις απαντήσεις δίνουν οι μοναχές της εμβληματικής Μονής Παναγίας Δαμάστας Φθιώτιδας, της επανιδρυθείσας Μονής Αγίων Αναργύρων Αταλάντης και της ολιγομελούς αδελφότητος της Μονής Προφήτη Ηλία Σπερχειάδος.

Ένα ατμοσφαιρικό οδοιπορικό του Prime Time και της Μαρίας Βούσουλα, τη Δευτέρα 19 Μαΐου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ.

«PRIME TIME»

Κάθε Δευτέρα στις 21.00, στον ΣΚΑΪ



Πηγή: skai.gr

