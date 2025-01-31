Νυμφαίο: Στο στέκι του Γιάννη Μπουτάρη– Καλός του φίλος μιλάει για εκείνον

To χωριό Νυμφαίο έχει συνδεθεί άρρηκτα με τον αείμνηστο Γιάννη Μπουτάρη.

Το «Όπου υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ βρέθηκε στο στέκι του, το αγαπημένο του μαγαζί, το μεζεδοπωλείο «Ωμέγα Τίγρης» πού ανήκει στον καλό του φίλο Δημήτρη Νούλη.

O κος Νούλης, μίλησε για τον Γιάννη Μπουτάρη, τον- δίχως υπερβολή- αναμορφωτή του Νυμφαίου, περιγράφοντας ιστορίες και αναμνήσεις από τη φιλία τους.

Στο μαγαζί, μπορεί να δει κανείς μια επιγραφή που έχει γράψει ο ίδιος ο Γιάννης Μπουτάρης με τον αδελφό του και αφορά τον πατέρα τους.

«Όταν ο Γιάννης ο Μπουτάρης ερχόταν στο Νυμφαίο, το χωριό του, συνήθως έτρωγε εδώ», περιγράφει ο κος Νούλης προσθέτοντας πως ποτέ δεν έτρωγε μόνος του.

ο Δημήτρης Νούλης μπορεί, παραδέχεται, να μιλά ώρες για τον φίλο του τον οποίο χαρακτηρίζει «τεράστιο άνθρωπο» με φρεσκάδα που σχετιζόταν με την νεανική του σκέψη.

«Προσωποποιούσε μια αντίφαση θα έλεγα» συνεχίζει τονίζοντας πως κόντρα στους μοντέρνους καιρούς ο Γιάννης Μπουτάρης ήταν ένας ρομαντικός επιχειρηματίας χωρίς κόμπλεξ.

Πηγή: skai.gr

