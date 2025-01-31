Στην απαγόρευση συγκεντρώσεων για αύριο στο κέντρο της Αθήνας προχώρησε η ΕΛΑΣ, καθώς υπάρχει κίνδυνος επεισοδίων, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, αύριο στις 19:00 η Χρυσή Αυγή και άλλες οργανώσεις έχουν προαναγγείλει συγκέντρωση στο Μνημείο Πεσόντων Ιμίων στην πλατεία Ρηγίλλης, ενώ νωρίτερα έχουν προγραμματιστεί αντισυγκεντρώσεις στο ίδιο σημείο από αριστερές συλλογικότητες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Ανακοινώνεται ότι με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, απαγορεύεται η πραγματοποίηση κάθε υπαίθριας δημόσιας συνάθροισης με αφορμή τη συμπλήρωση -29- ετών από τα γεγονότα των Ιμίων, από ώρα 06:00' της 1-2-2025 έως 06:00' της 2-2-2025 στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς: Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου - Λεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου - Λεωφ. Βασ. Σοφίας - Πλουτάρχου - Πατριάρχου Ιωακείμ - Σκουφά - Λυκαβηττού - Αμερικής - Σταδίου - Πλατεία Συντάγματος - Φιλελλήνων - Λεωφ. Βασ. Αμαλίας - Λεωφ. Βασ. Όλγας.

Η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται, καθώς από τη ταυτόχρονη διεξαγωγή συναθροίσεων που έχουν εξαγγελθεί από ομάδες αντίπαλων θέσεων εγκυμονείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, και απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής τόσο στην περιοχή των συναθροίσεων, όσο και στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας.»

