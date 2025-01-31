Κατηγορούμενη από την Πάτρα: «Μού καταλογίζω ότι δε φώναξα, ότι δεν πήγα πιο γρήγορα στους γιατρούς»

Της Έλενας Γαλάρη

Λεπτό προς λεπτό περιέγραψε η κατηγορούμενη από την Πάτρα, κατά την απολογία της την ώρα που η κόρη της Μαλένα, η οποία νοσηλευόταν με λευχαιμία, έβγαλε έναν βρόγχο και με μισάνοιχτα μάτια έπεσε πίσω στο κρεβάτι.

Κατηγορούμενη: Φώναξα δυνατά Μαλένα, Μαλένα και δεν ανταποκρίθηκε… την τράνταξα…

Κατηγορουμενη: Ήμουν λαχανιασμένη και τους λέω τρέξτε, το παιδί… ακριβώς τι είπα δεν θυμάμαι… αλλά ότι είναι μελανιασμένο δεν το είπα, ίσως να είπα ότι ήταν μπλε τα χειλάκια της.

Πρόεδρος: Γιατί δεν το θυμάστε; Θυμάστε το βήμα που κάνετε ή δεν κάνετε, την πόρτα που ήταν αυτόματη και δεν θυμάστε τι είπατε; Δεν θυμάστε την πληροφορία που είπατε για το παιδί σας;

Κατηγορούμενη: Δεν θυμάμαι αν τα είπα όλα μαζί... είπα τρέξτε το παιδί κάτι έπαθε, ότι τα χείλη είναι μπλε, για την αντλία σίγουρα... ήμουν λαχανιασμένη κι αναστατωμένη, τρομαγμένη…

Πρόεδρος: Έτσι θα περιγράφατε τον εαυτό σας;

Κατηγορούμενη: Δεν ξέρω πώς να τον περιγράψω. Σε σοκ, σε τρομερό σοκ. Δεν έβγαινε η φωνή μου αν θυμάμαι καλά. Δεν μπορούσα καν να τους φωνάξω…

Προέδρος: Ρίχνετε μερίδιο ευθύνης; Δεν το έχετε πει μέχρι τώρα… Ότι δεν το έκανα έχετε πει αλλά ότι δεν έτρεξα, δεν φώναξα και φταίω για αυτό, όχι… Υπάρχει κάτι που καταλογίζετε σε εσάς;

Κατηγορούμενη: Ότι δεν φώναξα, ότι δεν πήγα γρήγορα

Πρόεδρος: Έχετε μερίδιο ευθύνης;

Κατηγορούμενη: Δεν θεωρώ ότι έχω ευθύνη για το θάνατο της Μαλένας. Από τα δεδομένα που έχω ακούσει από τους επιστήμονες…

Η κατηγορούμενη η οποία απολογήθηκε για τρίτη συνεχή ημέρα ενώπιον των δικαστών δέχτηκε επίμονες ερωτήσεις από την Πρόεδρο σχετικά με την ΚΑΡΠΑ που έγινε στο παιδί.

Πρόεδρος: Ο κύριος Τζιούβας είπε ότι είχε την αίσθηση πως άργησε να γίνει η ΚΑΡΠΑ…

Κατηγορούμενη: Δύο παιδιά δώσαμε στα χέρια του κυρίου Τζιούβα και τα δύο μου τα έφερε νεκρά. Δεν τον πιστεύω...

Πρόεδρος: Έχετε μερίδιο ευθύνης;

Κατηγορουμένη: Φυσικά κι έχω… πού να το ήξερα ότι θα κατέληγε έτσι; Πού να ήξερα ότι σε εννιά μέρες θα μου έφευγε; Όταν απλά πήγε για ύπνο… Φταίω ναι.. αλλά πού να ξέρω ότι είναι τόσο σοβαρό και θα πέθαινε;

Πρόεδρος: Μιλήσατε για κατεπείγουσα περίπτωση..

Κατηγορούμενη: Κατεπείγουσα όχι θάνατο… έπεσε για ύπνο και δεν ξαναξύπνησε ποτέ.. καταλαβαίνετε; Άλλο να είναι μια κακή αντίδραση μια μάνας, να καταδικαστώ για αυτό το πράγμα… βασανίζομαι για αυτό … Που περνάω την εικόνα του θανάτου των παιδιών μου από το μυαλό μου… είναι βασανιστήριο αυτό… αλλά όχι για ανθρωποκτονία, όχι για δολοφονία… καθυστέρησα ναι…

