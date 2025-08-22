Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (21/8/25) λίγο μετά τις 21:30’ στον Ε65 στο ρεύμα προς Λαμία.

Οδηγός φορτηγού με όχημα φορτωμένο με άχυρα, το είδε ξαφνικά να λαμπαδιάζει στο 33ο χλμ, 500 μέτρα πριν την έξοδο Ξυνιάδας, σύμφωνα με το lamiareport.gr.

Ο ίδιος πρόλαβε να αποσυνδέσει το φορτίο και να γλυτώσει τον τράκτορα, ωστόσο το φορτίο παραδόθηκε στις φλόγες. Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο για να σβήσουν την πυρκαγιά, ενώ πληρώματα του Β’ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας, διέκοψαν την κυκλοφορία μέχρι να ολοκληρωθεί η κατάσβεση (η κυκλοφορία μέσω Α/Κ Ανάβρας στο 61 χλμ και είσοδο ξανά στον Α/Κ Ξυνιάδας). Επιπλέον δόθηκε εντολή από τη ΔΑ Φθιώτιδας για εκτροπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, τα οποία κινούνται επί του αυτ/μου Ε 65 με κατεύθυνση προς Γρεβενά, στην Π.Ε.Ο. Λαμίας - Λάρισας, μέσω της συνδετήριας οδού, στο ύψος της χ/θ 32,000 (Α/Κ ΞΥΝΙΑΔΑΣ).

Δείτε βίντεο:

Γερανός της οδικής βοήθειας βρέθηκε στο σημείο για να φορτώσει το βαρύ όχημα και να ελευθερωθεί το οδόστρωμα.



Η ανακοίνωση της αστυνομίας για το περιστατικό

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, μετά από απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καρδίτσας, λόγω πυρκαγιάς σε όχημα, για λόγους ασφαλείας, σήμερα (21-08-2025) και από ώρα 22.30΄ και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, έχει απαγορευτεί προσωρινά η κυκλοφορία όλων των οχημάτων επί του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε-65) στο τμήμα από Α/Κ Ανάβρας (Χ.Θ. 61+000) έως Α/Κ Ξυνιάδας (Χ.Θ. 31+500), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Π.Α.Θ.Ε.

Κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων με κατεύθυνση προς Π.Α.Θ.Ε. θα διεξάγεται με εκτροπή τους στον Α/Κ Ανάβρας (Χ.Θ. 61+000).

Πηγή: skai.gr

