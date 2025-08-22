Ενδείξεις για την ύπαρξη στη χώρα ενός ολόκληρου δικτύου Αζέρων κατασκόπων, στρατολογημένων από το Ιράν, προκύπτουν από την εν εξελίξει έρευνα ΕΥΠ και ΕΛΑΣ για την υπόθεση σύλληψης του 26χρονου NJ τον Ιούνιο στη Σούδα. Συγκεκριμένα, έχουν υπάρξει ευρήματα που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πλην του 26χρονου συλληφθέντος, παρουσία στην Κρήτη είχαν τους προηγούμενους μήνες αρκετοί ακόμη ομοεθνείς συνεργάτες του.

Αρμόδιος Έλληνας αξιωματούχος που μίλησε στην «Καθημερινή» υπό τον όρο της ανωνυμίας, αποκάλυψε ότι από την άρση απορρήτου στο κινητό τηλέφωνο του 26χρονου, προέκυψαν επαφές με ομοεθνείς του όχι μόνο στο Αζερμπαϊτζάν, αλλά και στην Κρήτη. Ορισμένοι μάλιστα από τους συνομιλητές του 26χρονου φέρονται καταχωρημένοι στις λίστες «μυστικών» υπηρεσιών του εξωτερικού ως ύποπτοι για σχέσεις με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Ένα ακόμη πιο ενδιαφέρον εύρημα προκύπτει από την τακτική που εφάρμοζε ο 26χρονος από την άφιξή του στη χώρα έως και τη σύλληψή του, να χρησιμοποιεί για τις μετακινήσεις του τον ίδιο οδηγό ταξί. Από την έρευνα των ελληνικών υπηρεσιών ασφαλείας, προέκυψαν δρομολόγια του επαγγελματία οδηγού από και προς το αεροδρόμιο Χανίων, πάντα συνοδεία του 26χρονου, για την παραλαβή ταξιδιωτών από το Αζερμπαϊτζάν. Ο ρόλος τους ερευνάται, με τα στελέχη της ΕΥΠ να θεωρούν πιθανό να πρόκειται για συνεργούς του συλληφθέντος που ενεργούσαν για λογαριασμό του IRGC.

