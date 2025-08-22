Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 22 Αυγούστου

Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά - Δεν υπάρχει γιορτή για κάποια παγκόσμια ημέρα σήμερα - Ανατολή ήλιου: 06:46 - Δύση ήλιου: 20:09

Εορτολόγιο – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 22 Αυγούστου

Σήμερα 22 Αυγούστου, σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο γιορτάζουν οι: Αγαθόνικος Θεοπρέπιος, Θεοπρεπής, Θεοπρεπία, Θεοπρεπή

Ανατολή ήλιου: 06:46 - Δύση ήλιου: 20:09
Σελήνη 28.6 ημερών

Ο ΟΗΕ γιορτάζει συγκεκριμένες Ημέρες, Εβδομάδες, Έτη, Δεκαετίες και Επετείους ως αφορμές για την επισήμανση συγκεκριμένων γεγονότων ή θεμάτων. Δεν υπάρχει γιορτή για κάποια παγκόσμια ημέρα σήμερα. 

