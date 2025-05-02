Λογαριασμός
Τροχαίο με νεκρό οδηγό μηχανής στο Χαλάνδρι

Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένα ΙΧ συγκρούστηκε με μια μοτοσικλέτα, την οποία οδηγούσε 45χρονος.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε νωρίς χθες το βράδυ επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, στο Χαλάνδρι.

Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένα ΙΧ συγκρούστηκε με μια μοτοσικλέτα, την οποία οδηγούσε 45χρονος.

Από τη σύγκρουση νεκρός είναι ο οδηγός της μοτοσικλέτας.

Ο 58χρονος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη και σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία.

Με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος.

