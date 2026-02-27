Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν αύριο, από το πρωί, στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων για τη συμπλήρωση τριών ετών από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

Οι οδηγοί καλούνται, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στο οδικό δίκτυο του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας και να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Πιο συγκεκριμένα, για αύριο έχουν προγραμματιστεί, σύμφωνα με την ΕΡΤ, περίπου 90 συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα, καθώς και κινητοποιήσεις σε 25 πόλεις του εξωτερικού.

Στην Αθήνα, η κεντρική συγκέντρωση έχει οριστεί για τις 12:00 το μεσημέρι στην πλατεία Συντάγματος, ενώ μία ώρα νωρίτερα θα πραγματοποιηθούν προσυγκεντρώσεις σε σημεία πέριξ της πλατείας, όπως:

η πλατεία Ομονοίας

τα Προπύλαια

άλλα κεντρικά σημεία

Στις απεργιακές κινητοποιήσεις για την επέτειο των τριών χρόνων από την τραγωδία των Τεμπών, αύριο Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, θα συμμετάσχουν και οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς.

Πώς θα λειτουργήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς

Σιδηρόδρομος - Προαστιακός

Κανένα δρομολόγιο δεν θα πραγματοποιηθεί στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, συμπεριλαμβανομένου και του Προαστιακού.

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό θα λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ κανονικά θα πραγματοποιηθεί και η μεταμεσονύχτια λειτουργία των Γραμμών το βράδυ του Σαββάτου. Τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο θα εκτελούνται κανονικά από τις 9 το πρωί του Σαββάτου και για το υπόλοιπο της ημέρας.

Με εντολή της ΕΛΑΣ, οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο» θα είναι κλειστοί από την έναρξη της κυκλοφορίας στις 9 το πρωί και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση.

Η Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) «Κηφισιά - Πειραιάς» θα λειτουργήσει από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ.

Οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Κηφισιά και Πειραιά στις 20:35,

από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 20:51 και προς Πειραιά στις 21:09,

από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 20:54 και προς Πειραιά στις 21:07,

από Αττική προς Κηφισιά στις 20:59 και προς Πειραιά στις 21:02.

Η κυκλοφορία του Τραμ θα ξεκινήσει σταδιακά στις 9:30 το πρωί και τα οχήματα θα αρχίσουν σταδιακά να αποσύρονται από την κυκλοφορία στις 7 το απόγευμα. Η μεταμεσονύχτια λειτουργία του Τραμ το βράδυ του Σαββάτου δεν θα πραγματοποιηθεί.

Αναλυτικά τα πρώτα και τελευταία δρομολόγια στο Τραμ έχουν ως εξής:

Τραμ Γραμμή 7:

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 09:29 και ο τελευταίος στις 19:14,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος στις 09:56 και ο τελευταίος στις 19:41 και

ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος προς 2η Αγίου Κοσμά στις 20:19.

Τραμ Γραμμή 6:

ο πρώτος συρμός θα ανατ στις 09:22 και ο τελευταίος στις 19:34,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ στις 10:01 και ο τελευταίος στις 20:13.

Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ προς Ασκληπιείο Βούλας στις 10:01 και ο τελευταίος στις 19:37,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας προς Φιξ στις 09:29 και ο τελευταίος στις 19:00,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος προς Φιξ στις 09:56 και ο τελευταίος στις 18:56,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ προς Ακτή Ποσειδώνος στις 10:01 και ο τελευταίος στις 19:01.

Λεωφορεία - Τρόλεϊ

Κανονικά αναμένεται να κινούνται τα Λεωφορεία και Τρόλεϊ, ωστόσο υπάρχει το ενδεχόμενο οδηγοί να απεργήσουν μεμονωμένα, συμμετέχοντας στην 24ωρη απεργία που έχουν εξαγγείλει η ΓΣΕΕ και το Εργατοϋπαλλικό Κέντρο Αθήνας.

Επίσης, αναμένεται να υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα δρομολόγια τους, στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων.



