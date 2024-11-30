«Έχουν επιλεγεί συγκεκριμένα σημεία σε όλη την Αττική για τις κάμερες. Αυτό γίνεται μετά από μελέτη της Αστυνομίας, η οποία έχει καταγράψει στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη σε ποια σημεία πρέπει να μπουν οι κάμερες για δύο λόγους: την κυκλοφορία των οχημάτων και την εγκληματικότητα», τόνισε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Καλημέρα» με τη Φαίη Μαυραγάνη ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης.

Όπως διευκρίνισε, «σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, σε 1,5 χρόνο από σήμερα οι κάμερες θα είναι σε λειτουργία. Το Κέντρο Επιχειρήσεων θα είναι στην Αστυνομία, ώστε να έχει και να αποθηκεύει εικόνα. Σε ό, τι αφορά την καταγραφή των παραβάσεων, η παράβαση θα βεβαιώνεται την ίδια στιγμή και το πρόστιμο θα πηγαίνει στον παραβάτη. Το πρόστιμο θα γνωστοποιείται μέσω της εφορίας», πρόσθεσε.

«Τα χρήματα αυτά θα πηγαίνουν στους δήμους και οι δήμοι οφείλουν να αξιοποιούν αυτά τα ποσά για έργα υποδομής», είπε.

Επίσης, ο κ. Χρυσοχοϊδης υπογράμμισε ότι «έχει αυξηθεί ο αριθμός των ελέγχων της Τροχαίας. Το 2024 βεβαιώθηκαν 118.220 παραβάσεις ενώ το 2023 ήταν 47.900».

Αναφορικά με τον αστυνομικό της Βουλής που συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη τόνισε: «Είναι μία τρομακτική, φρικιαστική υπόθεση. Δεν το χωράει ανθρώπινος νους. Από την πρώτη ώρα που υπεβλήθησαν οι καταγγελίες, έχουν γίνει από τις αρχές όλα τα απαιτούμενα πράγματα που έπρεπε να γίνουν. Από την πρώτη στιγμή είναι ενήμεροι οι Εισαγγελείς, οι ψυχιατρικές αρχές του ΕΣΥ και τώρα το Στρατιωτικό Νοσοκομείο που υπάρχει νοσηλεία και κράτηση».

«Επί πολλές ημέρες, η Διεύθυνση Ανηλίκων της ΕΛ.ΑΣ, με μεγάλη ευαισθησία και μεγάλο κόπο έγινε προσπάθεια να αποτυπωθεί η εικόνα. Η γυναίκα και τα παιδιά από την πρώτη στιγμή τα παιδιά είναι υπό την προστασία της Αστυνομίας», πρόσθεσε.

Με αφορμή τον αστυνομικό που εμπλέκεται σε διεθνές κύκλωμα ναρκωτικών, ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι στην υπόθεση εμπλέκονται τρεις αστυνομικοί. «Δεν υπάρχει περίπτωση να βάλουμε κάτω από το χαλί απολύτως τίποτα. Θα αποκαλυφθούν όλοι όσοι δεν τηρούν τη δημοκρατική τάξη. Ο δημόσιος λειτουργός οφείλει να υπηρετεί το καθήκον του, με αφοσίωση, με πίστη και με εντιμότητα», ανέφερε.

«Θα ακολουθήσουν και άλλες συλλήψεις, θα ακολουθήσουν και άλλες εξυχνιάσεις και αποκρυπτογραφήσεις σχετικά με παλαιότερες υποθέσεις, οι οποίες δεν προχώρησαν διότι υπήρξε διαφθορά ή κάλυψη. Υπάρχουν 4.500 υποθέσεις, οι οποίες δεν έχουν ακόμα εξυχνιαστεί», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για την υπόθεση των Αμπελοκήπων και την τρομοκρατία, ο κ. Χρυσοχοΐδης απάντησε: Δυστυχώς, υπάρχουν νέα παιδιά, που αντί να δρομολογήσουν τη ζωή τους προς το καλύτερο, έχουν μία ροπή στο να κατασκευάζουν βόμβες για να σκοτώσουν άλλους ανθρώπους. Είναι λυπηρό γιατί δεν βλέπουν την τύχη των παλαιότερων που είναι ακόμα στη φυλακή. Είναι ελάχιστοι οι οποίοι επιχειρούν να αποτελέσουν τη συνέχεια ενός φαινομένου που στην Ελλάδα, πολιτικά και κοινωνικά, είναι τελειωμένο. Έχει εκκαθαριστεί αυτό από τη δεκαετία του 1990».

«Οποιοσδήποτε ασχημονεί μέσα στο γήπεδο, δυστυχώς, τιμωρείται και η ομάδα του. Δεν υπάρχει καμία ανοχή . Δεν πρόκειται περί αθλητικής βίας, είναι εγκληματικές ομάδες, εκβιαστές, δολοφόνοι, ληστές, οι οποίοι μέσα από τους αθλητικούς αγώνες στρατολογούν παιδιά για τις εγκληματικές ομάδες. Δεν έχουν θέση αυτά», τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, με αφορμή τα φαινόμενα οπαδικής βίας.

Πηγή: skai.gr

