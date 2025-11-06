Νέος Κόσμος: Ισχυρή έκρηξη σε διαμέρισμα - Πετάχτηκαν τζάμια στο απέναντι κτίριο

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε διαμέρισμα του Νέου Κόσμου λίγο μετά τις 22:30 το βράδυ της Πέμπτης.

Η έκρηξη προήλθε από χώρο κουζίνας σε διαμέρισμα δεύτερου ορόφου, με τη τζαμαρία να σπάει και να εκτοξεύονται κρύσταλλα σε όλο τον δρόμο, μέχρι το απέναντι πεζοδρόμιο.

Εκδηλώθηκε πυρκαγιά την οποία σύντομα έσβησε η πυροσβεστική η οποία και έσπευσε στο σημείο.

Κατά πληροφορίες, στο διαμέρισμα βρισκόταν μία ηλικιωμένη γυναίκα που είναι καλά στην υγεία της.

Ο δρόμος έχει αποκλειστεί από την ΕΛ.ΑΣ, ενώ στο σημείο παραμένει ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής.

Πηγή: skai.gr

