Εξιχνιάστηκαν, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζεφυρίου 13 περιπτώσεις απάτης, τις οποίες φέρεται να διέπραξε 66χρονος ιδιοκτήτης εταιρειών με το πρόσχημα πώλησης οχημάτων.

Ο 66χρονος συνελήφθη δυνάμει εντάλματος το βράδυτης Τρίτης (1/7) στην περιοχή του Αμαρουσίου, για απάτες κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση και φορολογικές παραβάσεις σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, ενώ ταυτοποιήθηκε γυναίκα συνεργός του, η οποία τον συνέδραμε κατά την εξαπάτηση των αγοραστών - θυμάτων του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 66χρονος ιδιοκτήτης εταιρειών λιανικού εμπορίου οχημάτων, τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2024 προέβαινε σε αναρτήσεις αγγελιών πώλησης οχημάτων, τα οποία θα εισήγαγε από το εξωτερικό, μέσω διαδικτυακής ιστοσελίδας με αγγελίες. Στη συνέχεια ερχόταν σε τηλεφωνική επικοινωνία με υποψήφιους αγοραστές-θύματά του και καθόριζε συνάντηση μαζί τους όπου στις περισσότερες περιπτώσεις παρουσιαζόταν μαζί με την συνεργό-γραμματέα του και τους αποσπούσε μεγάλα χρηματικά ποσά, ως προκαταβολή με πρόφαση τη δέσμευση της συμφωνίας αγοράς.

Έπειτα, διέκοπτε την επικοινωνία μαζί τους, αποφεύγοντας τις κλήσεις των θυμάτων προφασιζόμενος, είτε προβλήματα υγείας, είτε απουσία του στο εξωτερικό.

Όταν τελικώς απαντούσε στις τηλεφωνικές κλήσεις ισχυριζόταν ότι το όχημα θα παραδοθεί σε αόριστο χρονικό διάστημα και τους ζητούσε να σταματήσουν να επικοινωνούν μαζί του, προβάλλοντας δικαιολογίες όπως ότι οι καθυστερήσεις οφείλονται στις θερινές διακοπές και σε εορτές, οι οποίες καθυστερούσαν τις διαδικασίες εκτελωνισμού των οχημάτων.

Μάλιστα, όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, ο 66χρονος δεν χορηγούσε νόμιμες αποδείξεις στα θύματα με αποτέλεσμα την μη καταβολή της προβλεπόμενης φορολογίας, ενώ σε μία περίπτωση συνέταξε εντός του ίδιου μήνα υπεύθυνες δηλώσεις μεταβίβασης οχήματος, σε δύο θύματά του, με τον ίδιο αριθμό πλαισίου οχήματος.

Από τη μέχρι σήμερα προανάκριση της Αστυνομίας έχει προκύψει ότι ο κατηγορούμενος, σε 13 περιπτώσεις απάτης που έχουν εξιχνιασθεί, έχει αποσπάσει συνολικά 239.130 ευρώ από τα θύματά του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ διερευνάται η συμμετοχή του και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.