Από την ερχόμενη Δευτέρα, 7 Ιουλίου, ξεκινούν οι εγγραφές στις Δημόσιες Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Οι εγγραφές θα διαρκέσουν μέχρι και τη Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2025.

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προσφέρει σπουδές για μια σύγχρονη Αγροτική Επαγγελματική Εκπαίδευση σε κάτοχους απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου και ισότιμων τίτλων, που θέλουν να δραστηριοποιηθούν ή/και να απασχοληθούν σε εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις του αγροτοδιατροφικού τομέα.

Το έτος κατάρτισης 2025-2026 θα λειτουργήσουν με πρωινό ωράριο, έξι ΣΑΕΚ στις Περιφερειακές Ενότητες: Ιωαννίνων, Ηρακλείου, Κορίνθου, Λάρισας, Αττικής και Τρικάλων, με τις παρακάτω επτά ειδικότητες:

1. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ * ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ - ΤΥΡΟΚΟΜΟΣ

2. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕΣΣΑΡΑΣ * ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ

3. ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΝΕΜΕΑΣ * ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ & ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

4. ΛΑΡΙΣΑΣ -ΑΒΕΡΩΦΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ * ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ * ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ

5. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΚΤΗΜΑ ΣΥΓΓΡΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ * ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

6. ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ * ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού, οι υποψήφιοι θα πρέπει υποβάλουν την αίτηση επιλογής τους ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης www.gov.gr.

Για την εισαγωγή στην εφαρμογή υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης απαιτούνται οι κωδικοί TaxisNet.

Η φοίτηση είναι δωρεάν και διαρκεί πέντε (5) εξάμηνα:

* 4 εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και

* 1 εξάμηνο Πρακτικής 'Ασκησης

Σημειώνεται ότι οι καταρτιζόμενοι δύναται να υλοποιούν την Πρακτική τους 'Ασκηση σε δομές του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ με αρμοδιότητες και αντικείμενα συναφή με την ειδικότητα της ΣΑΕΚ φοίτησης.

Επιπλέον, με δαπάνες του Οργανισμού παρέχεται δωρεάν στέγαση και σίτιση, σε ορισμένο αριθμό σπουδαστών ανά ΣΑΕΚ. Σημειώνεται ότι η παροχή δεν αφορά στη ΣΑΕΚ Αττικής - Κτήμα Συγγρού Αμαρουσίου.

Τέλος, στους αποφοίτους των ΣΑΕΚ ύστερα από την επιτυχημένη ολοκλήρωση της κατάρτισής τους, χορηγείται Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ) του ν.4763/2020, που δίνει στον κάτοχό της το δικαίωμα να συμμετάσχει σε εξετάσεις πιστοποίησης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., για την απόκτηση του τίτλου επιπέδου πέντε του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

