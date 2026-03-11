Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νεόνυμφοι από τον Βόλο εγκλωβίστηκαν στο Ντουμπάι λόγω πολέμου

Πήγαν γαμήλιο ταξίδι στο Νουμπάι, το οποίο όμως συνέπεσε με την εμπόλεμη σύρραξη-  Το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας τους έστελνε συνεχή ενημέρωση

Νεόνυμφοι από τον Βόλο εγκλωβίστηκαν στο Ντουμπάι

Η Ερυφίλη και ο Νίκος παντρεύτηκαν στις 27 Σεπτεμβρίου 2025. Πριν από λίγες ημέρες, πήγαν γαμήλιο ταξίδι στο Νουμπάι, το οποίο όμως συνέπεσε με την εμπόλεμη σύρραξη.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, στην εκπομπή του ΣΚΑΪ «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», ακούγονταν εκρήξεις στον αέρα.

Παρόλα αυτά, η ζωή συνεχιζόταν κανονικά στο Εμιράτο, δεν υπήρχε πανικός και το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας τους έστελνε συνεχή ενημέρωση από το αντίστοιχο 112, σχετικά με την ασφάλεια τους και τις εξελίξεις του πολέμου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Όπου υπάρχει Ελλάδα SkaitvGR Κρίση στη Μέση Ανατολή Ιράν Ντουμπάι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark