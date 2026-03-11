Νεόνυμφοι από τον Βόλο εγκλωβίστηκαν στο Ντουμπάι

Η Ερυφίλη και ο Νίκος παντρεύτηκαν στις 27 Σεπτεμβρίου 2025. Πριν από λίγες ημέρες, πήγαν γαμήλιο ταξίδι στο Νουμπάι, το οποίο όμως συνέπεσε με την εμπόλεμη σύρραξη.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, στην εκπομπή του ΣΚΑΪ «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», ακούγονταν εκρήξεις στον αέρα.

Παρόλα αυτά, η ζωή συνεχιζόταν κανονικά στο Εμιράτο, δεν υπήρχε πανικός και το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας τους έστελνε συνεχή ενημέρωση από το αντίστοιχο 112, σχετικά με την ασφάλεια τους και τις εξελίξεις του πολέμου.

Πηγή: skai.gr

