Νεολαία και Ευρώπη στο ίδιο τραπέζι: Το Ε.ΣΥ.Ν. ανοίγει τη συζήτηση για το μέλλον

Με αφορμή την Ημέρα της Ευρώπης 2026, το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας (Ε.ΣΥ.Ν.) διοργανώνει μια ανοιχτή συζήτηση για τον ρόλο των νέων στη σημερινή Ευρώπη και τη συμμετοχή τους στη διαμόρφωση πολιτικών και αποφάσεων. Η εκδήλωση φιλοδοξεί να φέρει στο ίδιο τραπέζι εκπροσώπους της πολιτικής, των ευρωπαϊκών θεσμών, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις αλλά και τις δυνατότητες της νέας γενιάς σε μια περίοδο συνεχών αλλαγών.

Η εκδήλωση με τίτλο «Νεολαία & Ευρώπη: Συνδιαμορφώνοντας το Μέλλον» θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Μαΐου 2026, στις 18:00, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΤΜΕΔΕ (Παλαιών Πατρών Γερμανού 3-5, Αθήνα). Κεντρική ομιλήτρια της εκδήλωσης θα είναι η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Στο πρώτο πάνελ, με τίτλο «Η Ευρώπη σε Μετάβαση: Προκλήσεις, Προοπτικές και ο Ρόλος της Νεολαίας», η Ιωάννα Λυτρίβη, ο Δημήτρης Τσιόδρας, ο Κωνσταντίνος Γλούμης-Ατσαλάκης και ο Σπύρος Μπλαβούκος συζητούν για τις πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές στην Ευρώπη, τις σύγχρονες προκλήσεις για τη νέα γενιά και τη θέση των νέων στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού μέλλοντος. Τον συντονισμό του πάνελ θα πραγματοποιήσει ο Δημήτρης Λολίτσας.

Το δεύτερο πάνελ, με τίτλο «Νεολαία και Ευρωπαϊκή Πολιτική: Από τη Συμμετοχή στη Διαμόρφωση», φέρνει στο επίκεντρο τη νέα γενιά και τη σχέση της με την ευρωπαϊκή πολιτική και την κοινωνία των πολιτών. Ο Θάνος Γεωργούντζος, η Ελβίρα Μεντζελιώτη, η Ράνια Παπαδοπούλου και η Αθηνά Φατσέα ανταλλάσσουν εμπειρίες και προβληματισμούς γύρω από τη συμμετοχή των νέων στους θεσμούς, την κλιματική δράση και τις δυνατότητες ουσιαστικής εκπροσώπησης στη δημόσια σφαίρα. Τον συντονισμό του πάνελ θα πραγματοποιήσει η δημοσιογράφος Φανή Αποσπόρη.

Η εκδήλωση διοργανώνεται σε συνεργασία με τον Όμιλο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων (ΟΔΕΘ), το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο, το EU Youth Hub και το Youth Climate Diplomacy Forum (YCDF). Πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, του Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ Αττικής και του Ελληνικού Δικτύου του Ιδρύματος Anna Lindh.

Η εκδήλωση βρίσκεται υπό την αιγίδα του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ). Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Εγγραφές πραγματοποιούνται μέσω του συνδέσμου: https://forms.gle/tsUUw2ev8iiVhzg37

Πηγή: skai.gr

