«Νέο λουκέτο» για νοθεία καυσίμων σε πρατήριο στον Γέρακα

Διάρρηξη σφραγίδων διαπίστωσαν τελωνειακοί ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κατά την διάρκεια επανελέγχου σε πρατήριο καυσίμων στον Γέρακα Αττικής που είχαν σφραγίσει για δύο χρόνια, λόγω νοθευμένων καυσίμων.

Συγκεκριμένα, το Σάββατο 8/6/2024, οι ελεγκτές επέβαλαν ποινή σφράγισης δυο ετών και δημοσιοποίηση στοιχείων της επιχείρησης, γιατί το πετρέλαιο κίνησης που διέθετε στην αγορά ήταν νοθευμένο σε ποσοστό 95% με πετρέλαιο ναυτιλίας.

Στον επανελέγχο των ελεγκτών που πραγματοποιήθηκε σήμερα για την τήρηση των μέτρων σφράγισης, διαπιστώθηκε ότι είχαν παραβιαστεί οι σφραγίδες από τρεις (3) αντλίες και δύο (2) δεξαμενές, ενώ είχαν αποκολληθεί οι αυτοκόλλητες πινακίδες που περιέγραφαν την αιτία της σφράγισης.

'Αμεσα, οι τελωνειακοί ελεγκτές της ΑΑΔΕ, με τη συνδρομή ομάδας της ΟΠΚΕ της ΕΛ.ΑΣ., πραγματοποίησαν εκ νέου φυσική καταμέτρηση των ποσοτήτων καυσίμων που βρίσκονταν στις δεξαμενές και τοποθέτησαν νέες σφραγίδες και αυτοκόλλητα.

Ταυτόχρονα ενεργοποιήθηκαν τα μέτρα δέουσας επιμέλειας για την αυθημερόν διακοπή προμήθειας καυσίμων από όλες τις εταιρείες εμπορίας και τα διυλιστήρια προς το συγκεκριμένο πρατήριο, ενώ δρομολογήθηκε η υποβολή μηνυτήριας αναφοράς στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.