Σε τραγωδία κατέληξαν οι διακοπές στην Λευκάδα για μία 43 χρονη Κινέζα,οι οποία πνίγηκε, όταν το παραπέντε που έκανε, έπεσε στην θάλασσα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το απόγευμα.

Ειδικότερα, η άτυχη γυναίκα είχε φτάσει στη Λευκάδα με γκρουπ για διακοπές στο νησί και πήρε μόνη της παραπέντε για να πετάξει στις δυτικές ακτές. Ανοιχτά του Αγίου Νικήτα έντρομοι κολυμβητές είδαν το παραπέντε να πέφτει στην θάλασσα. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ένα σκάφος που ήταν στην περιοχή και είδε την πτώση, αλλά και ένας κολυμβητής.

Οι ιμάντες την είχαν τραβήξει μέσα στη θάλασσα και μετά από μεγάλη προσπάθεια, η τουρίστρια απεγκλωβίστηκε, την ανέβασαν στην επιφάνεια και την μετέφεραν στην παραλία του Αγίου Νικήτα. Εκεί έγιναν προσπάθειες για την επαναφορά της με ΚΑΡΠΑ, ενώ ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τη μετέφερε στο Νοσοκομείο της Λευκάδας, όπου συνεχίστηκε η προσπάθεια των γιατρών χωρίς αποτέλεσμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

