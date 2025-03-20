Διεθνής Έκθεση Ευτυχίας 2025: Βουτιά για την Ελλάδα στην 81η θέση 

Βουτιά στη Διεθνή Έκθεση Ευτυχίας 2025 που είδε το φως της δημοσιότητας την Πέμπτη σημείωσε η Ελλάδα, με 5.776 βαθμούς.

Πατήστε εδώ για την έκθεση αναλυτικά (αγγλικά)



Η χώρα μας πέρυσι βρισκόταν στην 64η θέση του δείκτη ευτυχίας, ενώ φέτος υποχώρησε στην 81η θέση ανάμεσα στη Δημοκρατία της Μολδαβίας (80η) και τη Βενεζουέλα (82η θέση).



Στην κατάταξη του 2025 (για την περίοδο 2022-24) πιο ευτυχισμένη χώρα παραμένει η Φινλανδία και την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν κατά σειρά οι Δανία, Ισλανδία, Σουηδία, Ολλανδία, Κόστα Ρίκα, Νορβηγία, Ισραήλ, Λουξεμβούργο και Μεξικό.



Η έκθεση συντάσσεται από ειδικούς υπό τον συντονισμό του Ερευνητικού Κέντρου Ευεξίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, της δημοσκοπικής εταιρείας Gallup και του Δικτύου Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.



