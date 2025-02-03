Θεσσαλονίκη: Ομάδα ατόμων χτύπησε ποδοσφαιριστή στην κερκίδα κατά τη διάρκεια ερασιτεχνικού αγώνα

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, συνέλαβαν μεσημβρινές ώρες χθες (02-02-2025) τρία άτομα, κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα.
Σύμφωνα με το ertnews.gr, πρόκειται για τρεις 22χρονους, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης-Συκεών, για παράβαση του Νόμου περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού και για επικίνδυνη σωματική βλάβη.
Συγκεκριμένα, οι προαναφερόμενοι, κατά τη διάρκεια ερασιτεχνικού ποδοσφαιρικού αγώνα στην περιοχή της Νεάπολης, επιτέθηκαν μαζί με άλλα άτομα, σε βάρος ενός 24χρονου ποδοσφαιριστή, ο οποίος βρισκόταν στην κερκίδα, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
- Δημογλίδου στον ΣΚΑΪ: Δεν γνωρίζω αν η μητέρα του 3χρονου έχει αντιληφθεί τι έχει συμβεί με το παιδί της
- Βόμβα τα ξημερώματα σε κτηνιατρείο στη Βάρη - Αναζητούνται οι δράστες - Βίντεο
- Πάτρα: Απολογείται σήμερα ο γιατρός που δεν άφηνε την άρρωστη γυναίκα του να πάει στο νοσοκομείο, ενώ σφάδαζε από τους πόνους
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.