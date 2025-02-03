Θεσσαλονίκη: Ομάδα ατόμων χτύπησε ποδοσφαιριστή στην κερκίδα κατά τη διάρκεια ερασιτεχνικού αγώνα

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, συνέλαβαν μεσημβρινές ώρες χθες (02-02-2025) τρία άτομα, κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα.

Σύμφωνα με το ertnews.gr, πρόκειται για τρεις 22χρονους, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης-Συκεών, για παράβαση του Νόμου περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού και για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Συγκεκριμένα, οι προαναφερόμενοι, κατά τη διάρκεια ερασιτεχνικού ποδοσφαιρικού αγώνα στην περιοχή της Νεάπολης, επιτέθηκαν μαζί με άλλα άτομα, σε βάρος ενός 24χρονου ποδοσφαιριστή, ο οποίος βρισκόταν στην κερκίδα, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.