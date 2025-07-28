Νεκρός 34χρονος σε παραλία της Μυκόνου

Τις πρωινές ώρες χθες, Κυριακή 27/07, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Μυκόνου για τον εντοπισμό ενός άντρα, χωρίς τις αισθήσεις του, στην παραλία “Βίδα” Μυκόνου.

Σύμφωνα με το ertnews.gr, στο σημείο έσπευσαν άμεσα στελέχη της Λιμενικής Αρχής, όπου διαπίστωσαν πως πρόκειται για 34χρονο ημεδαπό. Στον 34χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες με τη μέθοδο της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) από έναν ιδιώτη ιατρό και στη συνέχεια τον παρέλαβε ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Από το Λιμεναρχείο Μυκόνου, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.

Πηγή: skai.gr

