Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πού είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα – Ο χάρτης πρόβλεψης της Πολιτικής Προστασίας

Σε πορτοκαλί συναγερμό σήμερα και η Αττική - Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για συνολικά 6 περιφέρειες της χώρας

Φωτιά

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται σήμερα, Δευτέρα 28 Ιουλίου σε αρκετές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Συγκεκριμένα, σε επιφυλακή είναι οι εξής περιοχές:

  • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΕ Ηλείας, ΠΕ Αχαΐας)
  • Περιφέρεια Πελοποννήσου
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας)
  • Περιφέρεια Αττικής
  • Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Μαγνησίας)
  • Περιφέρεια Κρήτης

Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά κίνδυνος πυρκαγιάς Πυρκαγιά Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark