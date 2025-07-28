Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται σήμερα, Δευτέρα 28 Ιουλίου σε αρκετές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
Συγκεκριμένα, σε επιφυλακή είναι οι εξής περιοχές:
- Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΕ Ηλείας, ΠΕ Αχαΐας)
- Περιφέρεια Πελοποννήσου
- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας)
- Περιφέρεια Αττικής
- Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Μαγνησίας)
- Περιφέρεια Κρήτης
Πηγή: skai.gr
