Θρίλερ με το 3χρονο κοριτσάκι που βρέθηκε νεκρό στο Π. Φάληρο - Μώλωπες και σημάδια στο σώμα του παιδιού εντόπισε ο ιατροδικαστής

Σοκ προκαλεί η είδηση του θανάτου ενός τρίχρονου κοριτσιού το οποίο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του τα ξημερώματα της Κυριακής στην παραλία Εδέμ στο Παλαιό Φάληρο. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει ενδελεχή έρευνα για να διαλευκάνουν την υπόθεση αναζητώντας μεταξύ άλλων την ταυτότητα των γονιών. Προς το παρόν, τα στοιχεία παραμένουν ασαφή, ενώ το Λιμενικό απευθύνει έκκληση για την παροχή πληροφοριών. Το παιδί φορούσε ένα μακρυμάνικο ολόσωμο μαγιό τυρκουάζ με φούξια. Επιπλέον, είχε κοντά καστανά μαλλιά, ήταν αδύνατης σωματοδομής και είχε σταρένιο δέρμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δεν επιβεβαιώνονται επίσημα, όπως σημειώνει το ertnews.gr, ο ιατροδικαστής φέρεται να εντόπισε μώλωπες και σημάδια στο σώμα του κοριτσιού – χωρίς ωστόσο να είναι σαφές αν πρόκειται για τραύματα εγκληματικής ενέργειας ή αν προκλήθηκαν από την παραμονή της σορού στη θάλασσα.

Τη φρικτή ανακάλυψη έκανε ένας άνδρας αιγυπτιακής καταγωγής, που είχε πάει για νυχτερινό μπάνιο και εντόπισε το άψυχο σώμα στην άμμο. Αμέσως ειδοποίησε μέσω του 112 το λιμενικό και την αστυνομία.

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παίδων, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατο του.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής ένα πέπλο μυστηρίου καλύπτει την ταυτότητα του παιδιού, η οποία εξακολουθεί να παραμένει άγνωστη, καθώς κανείς δεν το έχει αναζητήσει. Η αστυνομία ψάχνει στις λίστες δηλωμένων εξαφανισμένων παιδιών, προκειμένου να ταυτοποιήσει τα στοιχεία του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.