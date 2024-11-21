Συνελήφθη 25χρονος που είχε πυροβολήσει 2 άτομα σε οικισμό των Αχαρνών

Συνελήφθη, το πρωί της Δευτέρας, στην Πάτρα ένας 25χρονος κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση των νομοθεσιών περί όπλων και εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το μεσημέρι της 12ης Νοεμβρίου, ο 25χρονος διαπληκτίστηκε λόγω προσωπικών διαφορών με δύο άτομα μέσα σε σπίτι σε οικισμό των Αχαρνών. Κατά τη διάρκεια του διαπληκτισμού, ο 25χρονος πυροβόλησε αρχικά έναν 19χρονο στο πόδι, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε έναν 25χρονο, ο οποίος επιχείρησε να διαφύγει τρέχοντας, πυροβολώντας τον στο θώρακα και αποχώρησε.

Έπειτα από έρευνες και αξιοποίηση πληροφοριών, ταυτοποιήθηκε ο δράστης, εντοπίστηκε και συνελήφθη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής με τη συνδρομή αστυνομικών της ΟΠΚΕ και της Άμεσης Δράσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας.

Εντός του σπιτιού του δράστη βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 10.730 ευρώ καθώς και μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

