Τραγωδία σημειώθηκε την Τετάρτη (20/11), στη Θεσσαλονίκη, καθώς ένα 10χρονο παιδί άφησε την τελευταία του πνοή.
Το παιδί βρισκόταν με τη μητέρα του σε εμπορικό κέντρο όταν γύρω στις 19:00 αισθάνθηκε αδιαθεσία κι έπαθε ανακοπή.
Όπως αναφέρει η ΕΡΤ άμεσα ξεκίνησε η μεταφορά του στο νοσοκομείο με δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. να διευκολύνουν τη μετάβαση του ΙΧ, από τη Θεσσαλονίκης-Μουδανιών. Ωστόσο, στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Τα ακριβή αίτια του θανάτου του 10χρονου παιδιού αναμένεται να προκύψουν από την ιατροδικαστική εξέταση.
