Σε λειτουργία τίθεται νέα διαδικασία ειδοποίησης των πολιτών μέσω SMS ή email για την έγκαιρη ενημέρωση όσων διαθέτουν άδεια κατοχής – οπλοφορίας πυροβόλου όπλου, η ισχύς της οποίας επίκειται να λήξει, όπως ανακοινώθηκε με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία, που προσφέρει στους πολίτες τη δυνατότητα:

έγκαιρης ενημέρωσης, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο να λήξει η σχετική άδεια χωρίς να το γνωρίζουν,

ευελιξίας και απλότητας, μέσω της λήψης ενός απλού μηνύματος στο κινητό ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,

ενίσχυσης της δημόσιας ασφάλειας, αφού μέσω της έγκαιρης ανανέωσης εξασφαλίζεται η νόμιμη κατοχή όπλου.

Οι ειδοποιήσεις θα αποστέλλονται δύο φορές και συγκεκριμένα η πρώτη εκατό (100) ημέρες και η δεύτερη δύο (2) ημέρες πριν τη λήξη της άδειας.

Προκειμένου να επωφεληθούν από τη νέα υπηρεσία, οι πολίτες θα πρέπει να έχουν καταχωρήσει με δική τους ευθύνη τον αριθμό κινητού τηλεφώνου ή τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

Η άντληση των στοιχείων επικοινωνίας των πολιτών που είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις σχετικής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 6120/2024) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Σημειώνεται ότι, η χρήση της υπηρεσίας είναι απολύτως σύμφωνη με τη νομοθεσία και περιορίζεται αποκλειστικά στην αποστολή ειδοποιήσεων σχετικά με τη λήξη αδειών κατοχής-οπλοφορίας πυροβόλων όπλων.

Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται όλοι οι κάτοχοι αδειών πυροβόλων όπλων να εγγραφούν (εφόσον δεν το έχουν ήδη πράξει) στο Ε.Μ.Επ. και να καταχωρίσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, ώστε να διασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στη νέα υπηρεσία και να αξιοποιήσουν τα οφέλη που παρέχει.

Σύμφωνα με την ανακοίΤο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Ελληνική Αστυνομία, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συνεχίζουν να υλοποιούν καινοτόμες λύσεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας.

