Με απόφαση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου απαγορεύεται η κολύμβηση σε ένα μεγάλο παραλιακό μέτωπο που αφορά ανατολικά και δυτικά την ευρύτερη περιοχή της πόλης του Βόλου, λόγω των μεγάλων ποσοτήτων νεκρών ψαριών που εκβράσθηκαν το τελευταίο διάστημα από τη λίμνη Κάρλα στα νερά του Παγασητικού.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου προσδιορίζει την περιοχή από την ακραία παραλία της Αγριάς στα ανατολικά και μέχρι την παραλία του Αγίου Γεωργίου Κυνηγών στα δυτικά, όπου συμπεριλαμβάνονται δεκάδες αστικές και περιαστικές παραλιες και πλαζ του Πολεοδομικού Συγκροτήματος του Βόλου και μεταξύ αυτών ο Αναυρος, οι Πλάκες, ο Ναυτικός Όμιλος, η Ακτή Ξενία, οι Αλυκές, ο Άγιος Στέφανος, η Αμαρυλλίς,η Κριθαριά, ο Μάραθος, οι Αμφάνες όπου και μέχρι πρότινος κυμάτιζαν Γαλάζιες Σημαίες.

Όπως ανακοινώθηκε και επισήμως η απαγόρευση για κολύμβηση έγινε λόγω του έκτακτου φαινομένου παρουσίας νεκρών ψαριών και η απαγόρευση ισχύει μέχρι την ενημέρωση της Υπηρεσίας από την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας για την εργαστηριακά επιβεβαιωμένη καταλληλόλητα των υδάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

