Φωτιά στην Κέα - Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112

Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

UPDATE: 17:24
Πυροσβεστική

Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ποίσσες στη νήσο Κέα. Λίγο πριν τις 17.00 το απόγευμα (16.47) εστάλη μήνυμα από το 112 οι πολίτες στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις και συγκεκριμένα επιχειρούν 1 όχημα με 3 εθελοντές πυροσβεστές ενώ μεταβαίνουν από Λαύριο 1 όχημα με 4 πυροσβέστες. Από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

TAGS: Φωτιά Κέα
