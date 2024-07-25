Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ποίσσες στη νήσο Κέα. Λίγο πριν τις 17.00 το απόγευμα (16.47) εστάλη μήνυμα από το 112 οι πολίτες στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις και συγκεκριμένα επιχειρούν 1 όχημα με 3 εθελοντές πυροσβεστές ενώ μεταβαίνουν από Λαύριο 1 όχημα με 4 πυροσβέστες. Από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ποίσσες στη νήσο #Κέα. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 25, 2024

Πηγή: skai.gr

