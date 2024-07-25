Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ποίσσες στη νήσο Κέα. Λίγο πριν τις 17.00 το απόγευμα (16.47) εστάλη μήνυμα από το 112 οι πολίτες στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις και συγκεκριμένα επιχειρούν 1 όχημα με 3 εθελοντές πυροσβεστές ενώ μεταβαίνουν από Λαύριο 1 όχημα με 4 πυροσβέστες. Από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) July 25, 2024
📌 #Κέα
🆘 Δασική πυρκαγιά 🔥στην περιοχή #Ποίσσες #Κέας
❗ Παραμείνετε σε ετοιμότητα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki
@hellenicpolice
