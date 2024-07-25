Αγωνία τέλος για χιλιάδες μαθητές που έδωσαν φέτος πανελλαδικές εξετάσεις. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ, με τους υποψήφιους να έχουν τη δυνατότητα να δουν τα αποτελέσματα ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του gov.gr, ή με μήνυμα SMS στο κινητό τους ή -βέβαια- με τον... πατροπαράδοτο τρόπο, στους πίνακες των Λυκείων τους.

Αναλυτικά, οι υποψήφιοι θα πρέπει να επισκεφθούν τη διεύθυνση https://results.it.minedu.gov.gr/ και να πληκτρολογήσουν τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους καθώς και τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο – Όνομα –Πατρώνυμο – Μητρώνυμο), ώστε να δουν το τμήμα ή τη σχολή που εισήχθησαν,

Παράλληλα, οι υποψήφιοι που είχαν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης gov.gr, θα λάβουν τα αποτελέσματα εισαγωγής στο Τμήμα επιτυχίας και με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο.

Στα Λύκεια της χώρας θα αναρτηθούν ακόμα εκτυπωμένα τα αποτελέσματα των Βάσεων σε εμφανές σημείο, χωρίς ωστόσο να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, παρά μόνο ο κωδικός του και η σχολή εισαγωγής.

Τα αποτελέσματα για την εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ

Οι υποψήφιοι για την εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ μπορούν να συνδεθούν στην ιστοσελίδα του παράλληλου μηχανογραφικού (https://michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr) με τους κωδικούς των πανελλαδικών εξετάσεων και να πληροφορηθούν το αποτέλεσμά τους. Ταυτόχρονα, θα υπάρχει στην ίδια ιστοσελίδα σύνδεσμος με μια λίστα με τους επιτυχόντες, η οποία περιέχει μόνο τον κωδικό εξετάσεων κάθε υποψηφίου και τα στοιχεία της επιτυχίας του και όχι τα ονομαστικά στοιχεία του.

