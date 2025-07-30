Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε αγροτοδασική έκταση πλησίον της περιοχής Μονολίθι Πρέβεζας. Λίγο μετά τις 14.30 με μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι στην περιοχή Μονολίθι της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας κλήθηκαν να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Για την κατάσβεσή της, χρειάστηκε να ενισχυθούν οι δυνάμεις και πλέον 50 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο ενώ υπάρχει και συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση πλησίον της περιοχής Μονολίθι Πρέβεζας . Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 30, 2025

Πηγή: skai.gr

