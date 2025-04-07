Ληστεία σε ζαχαροπλαστείο σημειώθηκε στη Νέα Σμύρνη χθες βράδυ περίπου στις 11.

Δυο δράστες εισέβαλαν στο ζαχαροπλαστείο (Αιγαίου 113 και Αρτάκης) και με την απειλή όπλου ο ένας και αιχμηρού αντικειμένου ο άλλος, απείλησαν την υπάλληλο και απέσπασαν την ταμειακή μηχανή και 3 κινητά τηλέφωνα και διέφυγαν.

Προανάκριση διενεργεί το τοπικό Τμήμα Ασφαλείας.

Πηγή: skai.gr

