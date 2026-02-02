Δεν έχει απασχολήσει ποτέ την Ελληνική Αστυνομία ο 27χρονος επιχειρηματίας, η σορός του οποίου βρέθηκε σε ρέμα στη Νέα Πέραμο το μεσημέρι της Κυριακής, ανέφερε μιλώντας στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου, σημειώνοντας πως έχει βρεθεί βιντεοληπτικό υλικό από τους αστυνομικούς, προκειμένου να ταυτοποιήσουν το όχημα με το οποίο οι δράστες άρπαξαν με τη βία το θύμα.

Επισήμως δεν έχει αναγνωριστεί ακόμα ο άνθρωπος αυτός, καθώς δεν ήταν τέτοια η κατάσταση της σορού του που να επιτρέπει άμεση ταυτοποίηση. «Οι περισσότερες πιθανότητες είναι να πρόκειται για τον 27χρονο άντρα για τον οποίον πριν μια εβδομάδα είχε δηλωθεί η αρπαγή του από την οικία του στην Ελευσίνα», όπως ενημέρωσε η κ. Δημογλίδου, προσθέτοντας ότι δεν υπήρχε καμία επικοινωνία με την οικογένειά του από την πλευρά των δραστών, για αυτό και δηλώθηκε η αρπαγή του.

«Αναμένουμε και την ιατροδικαστική έκθεση για να δούμε πόσον καιρό βρισκόταν εκεί και αν από την πρώτη στιγμή ο άνθρωπος δολοφονήθηκε στο σημείο αυτό, καθώς φαίνεται πως δέχθηκε πυροβολισμούς και μάλιστα φαίνεται πως προσπάθησαν να κάψουν τη σορό. Είναι μια ερημική περιοχή, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο να συλλέξουμε υλικό από εκεί. Έχει γίνει βέβαια πολύ καλή εξερεύνηση στο σημείο», συνέχισε. «Αυτό που έχει προβληματίσει τους αστυνομικούς είναι ο επαγγελματισμός από πλευράς δραστών, από τη στιγμή που ο άνθρωπος αυτός δεν έχει απασχολήσει ποτέ τις Αρχές».

«Πρέπει να γίνει μια προσεκτική έρευνα, να δούμε αν είχε απειληθεί, αν γνωρίζει κάτι η οικογένειά του για αυτό. Έχει υπάρξει ένας πρώτος κύκλος καταθέσεων από τον οποίον δεν κατέληξαν σε πρόσωπο οι αστυνομικοί. Θα κληθούν εκ νέου οι συγγενείς να δώσουν καταθέσεις και ίσως υπάρχει κάποιο στοιχείο που να οδηγήσει την έρευνα».

«Δεν χάθηκε πολύτιμος χρόνος στην αναζήτηση της Λόρας στη Γερμανία»

Παράλληλα, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ μίλησε και για την υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η ανήλικη είχε προσγειωθεί στη Γερμανία όταν δηλώθηκε η εξαφάνιση. «Το παιδί φαίνεται να ταξίδεψε στις 5.30 το απόγευμα. Όταν βρισκόταν στη Γερμανία μετά από 2 ώρες εκείνη τη μέρα, δεν είχε δηλωθεί καν η εξαφάνιση από τους γονείς», ενημέρωσε συμπληρώνοντας πως η εξαφάνιση είχε δηλωθεί στις 20:00, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα μπορούσε να αποτραπεί η έξοδός της από τη χώρα.

«Όταν οι αστυνομικοί το αντιλήφθηκαν με καταθέσεις και βιντεοληπτικό υλικό, άμεσα επικοινώνησαν μέσω της διαδικασίας με τις γερμανικές Αρχές, ζήτησαν το παιδί να αναζητηθεί στη Γερμανία και σε περίπτωση που βρεθεί να επικοινωνήσουν με την ΕΛΑΣ. Άρα πολύτιμος χρόνος δεν χάθηκε ως προς την αναζήτηση στη Γερμανία», όπως είπε.

«Επειδή μιλάμε για χώρα εντός Σένγκεν, δεν υπάρχει διαβατηριακός έλεγχος, οπότε η αεροπορική εταιρεία είναι αυτή που πρέπει να απαντήσει στην ΕΛΑΣ για το αν το παιδί βρισκόταν στη Γερμανία. Η εταιρεία που χρησιμοποιήθηκε από το παιδί ακόμα δεν έχει απαντήσει στην Αστυνομία».

