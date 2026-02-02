Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κουκουλοφόροι έσπασαν καταστήματα και ΑΤΜ στην Πατησίων – 4 προσαγωγές

Η αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στη 1:20 τα μεσάνυχτα - Τα 15 άτομα βγήκαν από τον ΗΣΑΠ στα Άνω Πατήσια και κατευθύνθηκαν στη Λ. Πατησίων

ATM

Επιδρομή έκαναν 15 κουκουλοφόροι τη νύχτα στην Πατησίων, προκαλώντας ζημιές σε ΑΤΜ τραπεζών καθώς και σε κατάστημα τηλεπικοινωνιών.

Η αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στη 1:20 τα μεσάνυχτα. Τα 15 άτομα βγαίνοντας από τον ΗΣΑΠ στα Άνω Πατήσια και κατευθυνόμενοι προς τη λεωφόρο Πατησίων προκάλεσαν φθορές σε καταστήματα σπάζοντας βιτρίνες. Η δράση τους συνεχίστηκε για 60 περίπου μέτρα προς το κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΛΑΣ προχώρησε σε 4 προσαγωγές ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει η ασφάλεια προκειμένου να εντοπίσει τους δράστες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ATM Πατήσια κουκουλοφόροι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark