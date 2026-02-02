Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 2 Φεβρουαρίου

Σήμερα, 2 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο, η εκκλησία τιμά τη μεγάλη δεσποτική εορτή της Υπαπαντής του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται επίσης ο Άγιος Ιορδάνης ο εκ Τραπεζούντας, Νεομάρτυρας, ο οποίος ομολόγησε τον Χριστό με γενναιότητα και μαρτύρησε, αρνούμενος να απαρνηθεί την πίστη του στους δύσκολους χρόνους της δουλείας.

Ποιοι γιορτάζουν

Την ονομαστική τους γιορτή έχουν όσοι φέρουν τα ονόματα:

Υπαπαντή

Δέσποινα, Μαρία, Μαριέττα, Μαρουλία, Μαριανός, Μαριανή, Μάριος.

Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων

☀ Ανατολή ήλιου: 07:28 - Δύση ήλιου: 17:49

🌕 Σελήνη 15.3 ημερών

