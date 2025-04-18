Νέα Μανωλάδα: Κρατούσαν σε ένα δωμάτιο οκτώ αλλοδαπούς για να δουλέψουν ως εργάτες γης

Στην απελευθέρωση οκτώ αλλοδαπών, οι οποίοι είχαν πέσει θύματα εμπορίας ανθρώπων, προχώρησαν οι αστυνομικοί στην περιοχή της Νέας Μανωλάδας, στην Ηλεία, ενώ συνελήφθη ένας αλλοδαπός, που κατηγορείται για παράνομη κατακράτηση.

Παράλληλα, η αστυνομία αναζητά ακόμη έναν αλλοδαπό, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί, ο οποίος κατηγορείται για εμπορία ανθρώπων.

Ειδικότερα, χθες το πρωί, σύμφωνα με την αστυνομία, κατόπιν ενημέρωσης του κέντρου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας από τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, αστυνομικοί του τμήματος Βουπρασίας μετέβησαν σε σπίτι στην περιοχή της Νέας Μανωλάδα Ηλείας, από όπου απελευθέρωσαν τους οκτώ αλλοδαπούς.

Εκεί οι οκτώ ήταν κλειδωμένοι όλοι μαζί σε ένα μικρό δωμάτιο, χωρίς να κατέχουν τα διαβατήριά τους και τα υπόλοιπα ταξιδιωτικά έγγραφα.

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον αλλοδαπό άνδρα, που τους κατακρατούσε παράνομα, ενώ ταυτοποίησαν τα στοιχεία του δεύτερου αλλοδαπού.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας που αναζητείται μετέφερε τους αλλοδαπούς από περιοχή της Λακωνίας στην Ηλεία και αφαίρεσε τα διαβατήριά τους για να τους εξαναγκάσει, μαζί με συνεργούς του, να εργαστούν ως εργάτες γης.

Πηγή: skai.gr

