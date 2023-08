Νέα Φιλαδέλφεια: Ευρήματα που θα οδηγήσουν σε νέα εντάλματα έχουν στην διάθεσή τους οι δικαστικές Αρχές Ελλάδα 17:17, 18.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι Αρχές έχουν ήδη στα χέρια τους μία σειρά από συγκεκριμένα ευρήματα που εξετάζονται και η αξιοποίηση των οποίων αναμένεται ότι θα φέρει ενώπιον της δικαστικής λειτουργού νέους κατηγορούμενους.