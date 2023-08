ΑΕΚ: Στο γήπεδο η οικογένεια του Μιχάλη το Σάββατο - Σειρά δράσεων στη μνήμη του Αθλητικά 12:14, 18.08.2023 linkedin

Η ΠΑΕ ΑΕΚ με ανακοίνωσή της σχεδιάζει μια σειρά από δράσεις για να τιμήσει τον Μιχάλη Κατσούρη, ενώ οι γονείς του αδικοχαμένου 29χρονου θα βρεθούν στην OPAP Arena για τη ρεβάνς με τη Ντινάμο