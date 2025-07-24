Conference League: Η κυριαρχική ΑΕΚ έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση

Η ΑΕΚ έκανε το... καθήκον της και όπως ζήτησε ο νέος της προπονητής, Μάρκο Νίκολιτς, κέρδισε έστω με 1-0, τη Χάποελ Μπερ Σεβά, για τα προκριματικά του Conference League.

Η Ένωση στο ντεμπούτο του Σέρβου τεχνικού στον «κιτρινόμαυρο» πάγκο, ήταν απόλυτο αφεντικό στην αναμέτρηση και κυριάρχησε στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού, με τους Ισραηλινούς να έχουν μόνο μία ουσιαστική φάση σε ολόκληρο το παιχνίδι, με τον Στρακόσα όμως να αντιδράει υποδειγματικά στο 24ο λεπτό.

Απίθανος Ζίνι που έκανε άνω κάτω την αντίπαλη άμυνα, ενώ ονειρικό ντεμπούτο έζησε ο Φιλίπε Ρέλβας, με τον Πορτογάλο κεντρικό αμυντικό να αγωνίζεται για πρώτη φορά με τον «Δικέφαλο» στο στήθος και να πετυχαίνει το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, στο 56ο λεπτό, με τρομερή κεφαλιά.

Στο μυαλό του Μάρκο Νίκολιτς:

Ο Σέρβος τεχνικός δεν άφησε τον ρόμβο και παρέταξε την ομάδα του με το... συνηθισμένο του 4-4-2, με τον Στακόσα κάτω από τα δοκάρια. Ο Ρότα αγωνίστηκε στο δεξί άκρο της άμυνας, ο Πήλιος στο αριστερό, ενώ στο κέντρο οι Μουκουντί-Ρέλβας. Στο «6» μπήκε ο Μάνταλος, με τους Πινέδα και Περέιρα λίγο πιο μπροστά του. Ο Κοιτά είχε έναν πιο ελεύθερο ρόλο ως 10άρι, ενώ δίδυμο στην επίθεση ήταν οι Ζίνι και Πιερό.

Το ματς

Η ΑΕΚ ήταν αυτή που έφτασε πρώτη κοντά στο γκολ, χάρη στην εξαιρετική προσπάθεια του Ζίνι στο 10ο λεπτό. Ο Κοϊτά κατάφερε, ενώ ήταν καλά κλεισμένος, να βγάλει μία εξαιρετική σέντρα από τα δεξιά. Ο Ανγκολέζος πήρε την κεφαλιά, καθώς ήταν ολομόναχος μέσα στην αντίπαλη περιοχή, όμως δεν κατάφερε να βρει στόχο, με την μπάλα να περνάει απευθείας άουτ.

Η Χάποελ απάντησε στην ευκαιρία του Ζίνι, στο 13ο λεπτό. Ο Αχμέντ έκανε μία εξαιρετική προσπάθεια από τα αριστερά και με πάσα, κατάφερε να βρει τον Ζλατάνοβιτς μέσα στην «κιτρινόμαυρη» περιοχή. Ο Σέρβος όμως δεν εκτέλεσε ιδανικά, με την μπάλα να περνάει πολλά μέτρα πάνω από τα δοκάρια του Στρακόσα.

Με τρομερή επέμβαση στο 24ο λεπτό ο Στρακόσα κράτησε το 0-0. Μετά από μία φάση διαρκείας στα καρέ της ΑΕΚ, την ώρα που η άμυνα της Ένωσης, αδυνατούσε να διώξει την μπάλα, ο Κάγκουα εξασφάλισε λίγο χώρο για τον εαυτό του και εκτέλεσε από την καρδιά της περιοχής. Εκεί όμως ο Αλβανός κίπερ δήλωσε «παρών» και αποσόβησε τον κίνδυνο για την ομάδα του.

Η κορυφαία ευκαιρία του ημιχρόνου ανήκει αδιαμφησβήτητα στην Ένωση. Μετά από άλλη μία εξαιρετική εκτέλεση φάουλ του Μάνταλου, ο Μουκουντί πήρε την κεφαλιά, όμως δεν κατάφερε εξ επαφής να νικήσει τον Ελιάσι, ο οποίος πραγματοποίησε μία εκπληκτική απόκρουση. Στο ριμπάουντ ο Μουκουντί, καθώς ήταν πεσμένος, προσπάθησε εκ νέου να σκοράρει, η μπάλα όμως και πάλι δεν του έκανε το χατίρι και πέρασε άουτ.

